ROCK FEST BARCELONA 2018 Primeras bandas confirmadas

HELLOWEEN: PRIMER CABEZA DE CARTEL CONFIRMADO PARA ROCK FEST BARCELONA 2018

En respuesta al clamor de los fans que pedían una reunión de Helloween con Michael Kiske y Kai Hansen y después de varias décadas, la banda alemana anunció hace unos meses, que girarían por todo el mundo bajo el lema “Pumpinks United”, el cual da nombre a una extensa gira mundial con la que celebran su increíble legado y contribución al heavy metal.

El tour está teniendo una gran acogida, llenando el Wizink Center de Madrid para el próximo 9 de diciembre y por eso, en Rock Fest Barcelona contaremos con una de las actuaciones más solicitadas por todos los fans del heavy metal.

Discos clásicos como “Keeper of the Seven Keys” (I & II), “Walls of Jericho”, “The Time of the Oath” o “Master of the Rings”, tendrán gran representación en un extenso setlist en el que Michael Kiske y Andi Deris compartirán las tareas vocales, mientras que las guitarras irán a cargo del trío compuesto por Michael Weikath, Kai Hansen y Sascha Gerstner. Markus Grosskopf y Daniel Löble completarán con su sección rítmica, una formación que está decidida a llevar el legado de Helloween a todos los rincones del mundo.

Helloween, formados en Hamburgo (Alemania) en 1984, son considerados los padres fundadores del power metal. Ahora coincidiendo con el 30 aniversario de los “Keepers”, todas las partes han unido fuerzas para una exitosa gira de reunión de la cual podremos disfrutar en Rock Fest Barcelona.

ICED EARTH

ICED EARTH son una de las bandas más respetadas de la escena del heavy metal mundial. Rock Fest Barcelona contará con su presencia, en plena gira mundial de presentación de “Incorruptible”, su último y globalmente aclamado trabajo de estudio. Después de haber contado con grandes vocalistas como MAtt Barlow o Ripper Owens, ICED EARTH han encontrado en Stu Block a la persona perfecta para llevar al grupo al siguiente nivel y mantener su hegemonía en el heavy metal americano de corte más clásico. Discos clásicos como “Something Wicked This Way Comes” y el más reciente “Dystopia” han elevado a ICED EARTH a la posición de banda influyente para toda una generación de músicos de heavy metal. Los riffs de Jon Schaffer son intrincados y legendarios por derecho propio y en Rock Fest Barcelona tendremos un buen surtido de ellos.

TANKARD

TANKARD son el equivalente al metal cervecero aleman de pura cepa. Estandartes del thrash metal germano de los 80, la divertida banda visitará Rock Fest Barcelona con la intención de sumirnos en una borrachera de metal de cuya resaca jamás nos podremos quejar. Su último disco se titula “One Foot In The Grave” pero que no te engañen: TANKARD están lejos de estar muertos. Desde que editasen el mítico “Zombie Attack” en 1986, han girado por todo el mundo y se han convertido en miembros de pleno derecho del Big Four alemán del thrash, junto a leyendas como Kreator, Destruction y Sodom.

ENTRADAS A LA VENTA

Los abonos para asistir a los tres días de Rock Fest Barcelona 2018 están disponibles a través de la web de RocknRock y de la red de Ticketmaster (Fnac, Halcón Viajes, Carrefour…). Así mismo, para aquellos que lo deseen, hay entradas de coleccionista a todo color disponibles a través de Rock’N’Rock.

