RISING CORE – Portada y Tracklist del NUEVO DISCO

Los catalanes Rising Core han desvelado hoy una serie de novedades que no dejarán indiferente a nadie. En primer lugar, han dado a conocer la que será su nueva página web en la que se pueden descubrir algunos de los entresijos de la discografía de la banda y sus miembros.

Por otro lado, y aprovechando la fecha en que estamos, también han sacado a la luz la que será la nueva portada de su nuevo disco, Under Thoughts, además del tracklist que lo completará. Este esperado nuevo disco saldrá al mercado a finales de este verano y se presentará oficialmente en el 25 Aniversario del Ripollet Rock.

Under Thoughts presentará el siguiente tracklist:

1.A call breaks the silence

2.Out of the blue

3.Broken (without you)

4.Falling

5.When the fall begins

6.Into darkness

7.Reunion

8.Going up

9.Better choices

10.Under thoughts

