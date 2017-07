RINGO STARR celebra hoy su cumpleaños anunciando NUEVO DISCO: Give More Love – 15 septiembre 2017

Hoy Ringo Starr celebra su cumpleaños en Capitol Records. Familia, amigos y fans se unirán a Starr delante de la Capitol Records Tower a mediodía para el evento “Peace & Love”, mientras suceden más eventos en todo el mundo, muchos de los cuales podrán verse en streaming a través de https://www.facebook.com/ringostarrmusic.

Ringo acaba de dar detalles de lo que será su álbum número 19, Give More Love, que saldrá a la venta en formato digital y CD el próximo 15 de septiembre (vinilo 22 de septiembre). Grabado en el estudio de su propia casa en Los Angeles, Give More Love incluye 10 temas nuevos en los que colaboran amigos como estos: “We’re On The Road Again” con Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Steve Lukather; “Laughable” co-escrita e interpretada con Peter Frampton así como Benmont Tench, Timothy B Schmidt, Richard Page y Amy Keys; “Show Me The Way” co-escrita e interpretada con Steve Lukather y Paul McCartney; “Speed of Sound” co-escrita con Richard Marx y con la participación de Steve Lukather, Peter Frampton y Nathan East; “Standing Still” co-escrita con Gary Burr; “King of the Kingdom” que incluye la participación de Dave Stewart y Edgar Winter; “Electricity” co-escrita con Glen Ballard y en la que participa Joe Walsh y Don Was; “So Wrong For So Long” co-escrita e interpretada por Dave Stewart; “Shake It Up” co-escrita e interpretada por Gary Nicholson y que incluye a Don Was y a Edgar Winter; y “Give More Love” co-escrita con Gary Nicholson incluyendo a Timothy B Schmidt y a la All Starrs Richard Page y Gregg Bissonette.

Give More Love también incluye 4 bonus tracks: “Back Off Boogaloo”, “You Can’t Fight Lightning”, “Photograph” y “Don’t Pass Me By”. Esta versión de “Back Off Boogaloo”, se basa en la grabación original que Ringo hizo cuando escribió la canción. Recientemente descubrió la cinta durante una mudanza. Los otros tres temas son colaboraciones basadas en las actuaciones del evento Peace & Love que realizó Starr por su cumpleaños en 2016.

Escucha aquí su primer sencillo.

Comentarios

Comentarios