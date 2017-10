RHAPSODY celebrarán su 20 aniversario en Barcelona y Madrid. Ya han pasado 20 años desde el primer lanzamiento oficial de la mejor banda de Power Metal Sinfónico que ha dado Italia, RHAPSODY.



Y es por eso que Fabio Lione, Luca Turilli, Dominique Leurquin, Patrice Guers y Alex Holzwarth se enorgullecen de anunciar la reunión de los miembros originales en su 20th ANIVERSARIO TOUR DE DESPEDIDA.

Y lo hacen interpretando de forma íntegra “Symphony Of Enchanted Lands”, así como todos los grandes clásicos de la banda. Un emotivo y excitante evento que además, será la única ocasión de volver a ver la mítica formación en directo.

Luca Turilli nos comenta “este tour de despedida significa cerrar un importante capítulo de mi carrera musical, ya que en el futuro me dedicaré en exclusiva a mis proyectos propios. Os recomiendo no perderos este tour, ya que será la última vez que me veáis en el escenario junto a Fabio y Alex interpretando temas de Rhapsody. Estamos muy emocionados y queremos transmitir esa emoción maravillosa en unas noches que, prometo, serán memorables, ¡os espero a todos allí!”.

Y, tal y como Fabio concluye, “Queremos celebrar estos 20 años de la historia de la banda con todos vosotros, nuestros queridísimos seguidores en una inolvidable y gloriosa Fiesta de Despedida, ¡no dejes de formar parte de ella!” Sin duda serán memorables las dos citas.

Domingo 18 de Marzo, 19:00 hrs.

Sala Razzmatazz 2 (Barcelona)

Anticipada: 25€ / Taquilla: 30€

Venta de Entradas: TicketMADNESS.es, Revolver, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

Martes 20 de Marzo, 19:00 hrs.

Sala La Riviera (Madrid)

Anticipada: 25€ / Taquilla: 30€

Venta de Entradas: TicketMADNESS.es, Escridiscos, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

