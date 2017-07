RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2017 ha terminado. Gracias gente de RESURRECTION!

¡El Resurrection Fest Estrella Galicia 2017 ha llegado a su fin!

Como no puede ser de otra manera, en primer lugar queremos felicitaros a todos vosotros por vuestro comportamiento, civismo generalizado y ganas de pasarlo bien que habéis transmitido tanto al personal como a las bandas que aquí tocaban, haciendo que cada concierto fuese el más especial de la gira para ellos y para vosotros. ¡Sois el mejor público del mundo! Seguís peregrinando desde cientos y miles de kilómetros desde toda la Península, Europa y el resto de continentes para pasar con nosotros la mejor semana del año y esperemos que sea así para siempre. En segundo lugar nos gustaría dar las gracias a todos los profesionales que trabajan en el festival, cada vez un número mayor, por su empeño y esfuerzo, y en general, a todos aquellos que ponen su granito de arena para llevar a cabo cada edición del festival. En tercer lugar, queremos hacer mención especial a la amabilidad y hospitalidad de los vecinos de Viveiro, y en especial a los de Celeiro, por cómo reciben a los miles de asistentes como si fuesen uno más de la familia. La sinergia pueblo-festival es cada vez mayor, haciendo que Viveiro sea la capital y hogar de la música extrema. Por supuesto, nos gustaría dar las gracias a todos los grupos que han elegido Viveiro como punto de visita desde miles de kilómetros y han querido tocar más tiempo, canciones que raramente interpretan, etc. Todos y cada uno de estos componentes que forman el festival han conseguido hacer historia una vez más. Seguimos siendo un festival independiente que se celebra en una localidad pequeña como Viveiro y eso nos hace especiales, algo que pocos pueden tener.

Como supondréis pasar a hacer 100 bandas y a tener la banda con el directo más impresionante del mundo (y la producción más complicada del mundo) nos ha supuesto esforzarnos más que nunca, todo un reto técnico, e incluso físico, pero viendo vuestras caras y vuestros comentarios sabemos que ha merecido totalmente la pena. El Resurrection Fest Estrella Galicia sigue siendo el festival al que nos gustaría asistir como público. Seguimos queriendo hacer las cosas bien, mejorando infraestructuras, escenarios, sonido, decoración, seguridad, etc. y una vez más somos uno de los mayores festivales de España y uno de los festivales de referencia a nivel europeo en nuestro género. Más que un festival, el Resu es una experiencia, un punto de encuentro entre amigos en un paraíso musical y natural, para toda la familia, y así lo pueden atestiguar los 86475 asistentes de este año, una nueva cifra récord para Viveiro y para nosotros. Ha sido el mejor año para nosotros en todos los aspectos y esperamos que lo haya sido para vosotros también.

No obstante, nadie es perfecto y hay cosas que mejorar. Seguimos luchando por hacerlo todo bien pero siempre hay cosas que se nos escapan. Confiamos en vosotros para que nos ayudéis a seguir aprendiendo, y como cada año, en breves publicaremos la encuesta de usuarios para saber qué fue bien, qué fue no tan bien para arreglarlo y para escuchar vuestros comentarios. También, cómo no, la encuesta de bandas para 2018, una edición para la cual llevamos meses trabajando y estamos os aseguramos que será una edición épica.

Doce años por y para la música, doce años por y para los fans. Esperamos seguir aumentando esta cifra junto a vosotros y volver a vivir la mejor época del año. ¡Nos vemos en 2018, nos vemos en Viveiro! 😀

