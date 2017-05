RAGE – Nuevo vídeo clip

La creatividad y la productividad del trío de heavy metal alemán RAGE parecen no tener límites. Sólo 14 meses después del exitoso “The Devil Strikes Again”, RAGE entrega su nuevo 23º álbum de estudio llamado “Seasons Of The Black”, que saldrá a la venta el 28 de julio!

“Nuestros fans están recibiendo el metal RAGE de primer grado, hemos podido traer las marcas típicas de la banda en once nuevas canciones, y estamos siguiendo el curso que hemos forjado en el último álbum. Composiciones pegadizas que también suenan thrash, agresivo y épico “, dice el líder de la banda Peavy.

Hoy, RAGE ya publica el primer single de su nuevo álbum, titulado ‘Blackened Karma’. Ver el video de esta canción al final de la nota.

“Esta canción ha atraído nuestra atención ya que la preproducción así que decidimos tomar esto como nuestro primer sencillo en ese entonces”, recuerda Peavy y cuenta sobre el rodaje del video: “Grabamos el video en Madrid, España con la famosa compañía Del guitarrista de SÔBER Jorge Escobedo (‘From Hell Pictures’), la letra y el clip tratan del llamado ‘efecto mariposa’, al final todas nuestras acciones nos volverán a ver y creo que esto es realmente Bien demostrado en cuadros con la historia del ladrón y del asesino en nuestro vídeo. ”

Además, el álbum ya está disponible para pre-orden. Puede adquirirlo en los siguientes formatos:

2CD-Digibook

discos compactos

2LP (negro) en el gatefold

NB Mailorder EXCLUSIVO:

2LP (NB aniversario verde) en gatefold

Digibook + bolsa de cinturón

Comentarios

Comentarios