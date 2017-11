Primeras confirmaciones para DOWNLOAD FESTIVAL MADRID!

Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Judas Priest, Marilyn Manson, A Perfect Circle, Bullet For My Valentine, Clutch, Tesseract y Galactic Empire.

Martes, a la venta los primeros 10.000 abonos al precio especial de 130€ (+gastos)

Los amantes del mejor rock y metal están de enhorabuena: Download anuncia los primeros nombres que formarán parte del cartel de su segunda edición en Madrid, que se celebrará en la Caja Mágica los días 28, 29 y 30 de junio.

OZZY OSBOURNE – cuya actuación en el festival está incluida en su gira de despedida “Farewell Wold Tour” – AVENGED SEVENFOLD, JUDAS PRIEST, MARILYN MANSON, A PERFECT CIRCLE, BULLET FOR MY VALENTINE, CLUTCH, TESSERACT y GALACTIC EMPIRE estrenan un cartel de envergadura que irá confirmándose en las próximas semanas.

Los abonos saldrán a la venta, solo online, el martes 7 de noviembre a las 10h enwww.downloadfestival.es, www.livenation.es y www.ticketmaster.es Los 10.000 primeros abonos saldrán al precio especial de 130€ (+gastos).

Download Festival llegó a Madrid en 2017 tras haberse celebrado 14 años en Reino Unido y 1 edición en Francia. España se convertía así en el privilegiado tercer país en acoger el legendario festival de rock y metal, el más importante del mundo. Y la respuesta fue rotunda, más de 100.000 asistentes pasaron por la primera edición de Download Festival Madrid procedentes de todos los puntos del país.Se acabó la espera, Download Festival Madrid 2018 ya está aquí, dispuesto a ofrecer los directos de los grupos de rock más esperados en unas instalaciones muy cuidadas y a posicionar Madrid dentro de las capitales imprescindibles del circuito de este género musical.

Los primeros confirmados de Download Festival Madrid 2018 dan una clara idea de la potencia de su cartel, que sumará más de 60 bandas de primer nivel que actuarán en 4 escenarios, repartidos en un espacio de 60.000 m2 de superficie que contará con césped artificial y una amplia y cómoda zona de restauración. Próximamente se darán más detalles del que es uno de los festivales más esperados del año y que se hizo con el premio “Mejor festival revelación” en los recién acontecidos Premios Fest.

ZIPPO ha diseñado una línea inspirada en el festival, una pieza de coleccionismo para los amantes de la música. Los encendedores, que tienen un precio unitario de 25 € (+gastos), podrán adquirirse al comprar el abono para el festival en los dos canales de venta anteriores.

ROCK FM es el medio oficial del evento y ROCKZONE participa como medio colaborador.

BIOGRAFÍA DE LOS ARTISTAS:

Ozzy Osbourne ha grabado múltiples discos de platino, ha sido incluido en el Rock And Hall Of Fame, ha ganado el Grammy tres veces y ha vendido alrededor de 120 millones de discos en todo el mundo. La carrera de Ozzy se ha expendido durante cuatro décadas perfilando una exitosa trayectoria tanto como miembro de Black Sabbath como artista en solitario. Después de un periodo de regreso junto a Black Sabbath, que le ha mantenido ocupado durante estos últimos años, Ozzy Osbourne vuelve a su carrera en solitario junto al gran Zakk Wylde como guitarrista. Una esperada reunión que los fans están deseando presenciar sobre el escenario.

Avenged Sevenfold: Más de quince años después de la salida de su primer álbum, Avenged Sevenfold se han convertido en una banda cuyo sonido y visión han roto barreras de lenguaje, distancia y cultura. Con dos álbumes en el número 1 de las listas Billboard y varios discos diamante, platino y oro, la banda aún tiene mucho que decir. Su nuevo trabajo, ‘The Stage’ es quizás el más sorprendente y ambicioso de su carrera. Co-producido por la banda y Joe Barresi (Queens Of The Stone Age, Tool), demuestra claramente la amplitud de sonidos y la visión sin límites de la banda.

Judas Priest es una de las bandas más influyentes que tuvo el heavy metal en los 70’s, cimentando las bases de la New Wave of British Heavy Metal, que empezó a construirse a finales de esa década. Metidos en su ropas de cuero y cadenas, la banda fusionó el doom de Black Sabbath, con los riffs y velocidad de Led Zeppelin, además de añadir ese ataque de dos guitarras, que se ha convertido en una de sus grandes señas de identidad. Gracias a todo eso consiguieron que el heavy metal aumentara su popularidad durante el periodo 1975-85, además de sentar las bases de lo que sería el speed metal y death metal de los 80’s. Después de más de 40 años de carrera, los héroes de Birmingham están más fuertes que nunca, llegando a nuevas generaciones, llenando arenas alrededor del mundo y siendo una influencia para cualquier nueva banda de heavy metal. Si necesitas explicarle a un extraño como suena el heavy metal, te será fácil explicarlo. Tan solo pon música de Judas Priest y eso es todo lo que la gente necesita saber.

Marilyn Manson publicó su nuevo disco ‘Heaven Upside Down’ el 6 de octubre de 2017. El single ‘We Know Where You Fucking Live’ juega sobre el territorio oscuro y frenético que convirtió a Manson en una deidad para muchos. Los diez temas de ‘Heaven Upside Down’ fueron grabados en Los Ángeles y crean una paleta sonora cinematográfica que recuerda en su ferocidad a los discos seminales de ‘Manson Portrait of an American Family’ y ‘Holy Wood’. En este nuevo álbum se alía con el productor y autor de bandas sonoras Tyler Bates, tras una épica colaboración en el aclamado disco de Manson de 2015 ‘The Pale Emperor’. En ‘Heaven Upside Down’ encontramos temáticas de violencia, sexo, política y romance. Manson pide a sus fans devoción en ‘Kill4Me’ y pasea por nuevos géneros con el beat de ‘Say10’ proclamando que “soy una leyenda, no una fábula”.



A Perfect Circle: Desde 1999, Billy Howerdel (Ashes Divide) y Maynard James Keenan (Tool, Puscifer) como miembros principales han creado una serie de formaciones que han ido fluctuando según los discos y ciclos que se han sucediendo. La formación actual cuenta con Howerdel, Keenan, James Iha (The Smashing Pumpkins), Jeff Friedl (Devo, The Beta Machine) y Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal, The Beta Machine). La banda se encuentra actualmente trabajando con el productor Dave Sardy, la continuación de ‘eMOTIVe’ editado en 2004.

Bullet For My Valentine se formaron en Gales en 1998 editando en 2005 su primer álbum, ‘The Poison’, un éxito rotundo que fue disco de oro en Estados Unidos y Reino Unido. Desde entonces han editado cuatro álbumes, todos oro y con más de cinco millones de copias vendidas en todo el mundo. Bullet For My Valentine citan a bandas clásicas de metal como Metallica, Slayer o Iron Maiden como sus máximas influencias. La banda se encuentra preparando la continuación de ‘Venom’, su último trabajo aparecido en 2015 y que se publicará en 2018.

Clutch: La habilidad de la banda de Maryland (formada en 1991) para absorber diferentes estilos musicales y filtrarlos para crear un sonido de lo más personal continúa más vigente que nunca. ‘A Quick Death In Texas’ es un perfecto ejemplo de cómo se maneja con los riffs el guitarrista Tim Sult, y los ritmos funk de ‘Your Love Is Incarceration’ acaban por dar el color necesario a ‘Psychic Warfare’, un álbum con diferentes tipos de colores y que muestra lo articulado de su discurso. De nuevo de la mano del aclamado productor Machine, su decimoprimer disco se caracteriza por esos arreglos únicos y personales que protagonizaron su anterior obra, ‘Earth Rocker’ y vuelven a mostrarse de nuevo con una energía incombustible.

Tesseract empezaron en 2003 como el vehículo en solitario del guitarrista Acle Kahney, que en aquellos tiempos estaba tocando en Mikaw Barish, una brutal y cerebral formación de metal progresivo. Tesseract acabaron mutando en una fuerza de la naturaleza y pronto adoptaron el “djent”, ese estilo que inventó Fredrik Thordendal el guitarrista de Meshuggah. Tesseract editaron su EP de debut, ‘Concealing The Fate’, en 2010, seguido de su primer álbum, ‘One’, en 2011. ‘The Perspective’ EP, que contiene una versión de ‘Dream Brother’ de Jeff Buckley llegó en 2012 al que le siguió el segundo álbum ‘Altered State’ que editó Century Media en 2013. El vocalista Daniel Tomkins – que había aparecido en su primer EP y álbum- regresó justo a tiempo para grabar ‘Polaris’, su tercer y hasta ahora último álbum que vio la luz a finales de verano del 2015.

Galatic Empire: Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana…bueno, de hecho bastante recientemente…una nueva banda de heavy metal se formó por algunos de los más temidos y malvados villanos de la galaxia. Son Galactic Empire. La banda toca piezas clásicas de las icónicas bandas sonoras de las películas de ‘Star Wars’ escritas por John Williams. Dark Vader (guitarra) dice: “Estos instrumentos son básicos y tenemos que adecuarlos para nuestro virtuosismo cuando viajamos por la galaxia. Hemos llegado al límite de nuestro esfuerzo para grabar nuestro disco de debut, y que esté a tiempo para la llegada del Emperador. Si no eres parte de la Alianza Rebelde o un traidor, compra nuestro single y prepárate para sucumbir al lado oscuro cuando llegue nuestro álbum”.

28, 29 y 30 JUNIO

CAJA MÁGICA

MADRID

Entradas a la venta: 07/11 a las 10h en www.downloadfestival.es, www.livenation.es y

www.ticketmaster.es

Precios: 10.000 primeros abonos a 130€ (+gastos)

