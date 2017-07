Primeras agrupaciones para el concurso de bandas del OBSCURA METAL FEST

La segunda edición viene pisando fuerte para el que ya tenemos algunas de las bandas que formaran el suculento cartel, del que estoy segura que no va a decepcionar. Este año vamos más allá y lo hacemos también con este primer concurso de bandas, del que saldrá la banda ganadora para formar parte del cartel de la segunda edición del Obscura Metal Fest

Ahora toca dar paso mencionar a las bandas que hasta el momento se han apuntado al concurso. A las que os tenemos que dar las gracias por depositar vuestra confianza en nosotros. Millones de gracias por acompañarnos en está pequeña travesía de la que os aseguro está siendo dura pero también divertida y llena de muchísima ilusión.

Por supuesto, no puedo dejar de dar agradecimientos, a los medios que forman parte de la primera fase del concurso.

Atanatos, Baquetas y púas, Canedo rock, Dark Sinister, Distrito Uve, El rincón del Hard’n Heavy, EME: El metal en España, Fan Music Fest, La mirada Negra, La otra mirada del Rock, Made in Metal, Metal Murtius, MetalCry, Necromance, Pasión por el Ruido, Adri conelrock, Poyorock, Queens of Steel, Reino de Sueños, Rock Endémico, Rock in Spain, Sancocho, Sevilla Metal, Tachas y Metal, Concertrial, Metal Korner, Metal Maniakos y Ondas Subversivas.