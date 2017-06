Primera jornada del Azkena Rock Festival

Más de 18.000 personas en la primera jornada de Azkena Rock Festival 2017

Un total de 18.700 personas han acudido a Mendizabala en la primera jornada del ARF 17. John Fogerty, cabeza de cartel indiscutible, ha repasado lo mejor de la discografía de la Creedence Clearwater Revival en un concierto muy esperado por el público del festival.

Además hoy se han vivido los directos de bandas como The Hellacopters, Graveyard, Hellsingland Underground, Cheap Trick o The Shelters. Y sorpresas como la actuación de Pablo Und Destruktion en el escenario Trashville, que ha gozado de un increíble ambiente durante toda la jornada. The Meteors han sido baja de última hora por problemas logísticos.

El festival continuará mañana con Chris Isaak, Union Carbide Productions, The Cult, Michael Kiwanuka y muchos más. El ambiente festivalero arrancará por la mañana, a las 13:30h, con el concierto gratuito de Pat Capocci en el centro de la ciudad. Además de las actuaciones musicales en Mendizabala habrá nuevos pases de lucha mexicana, Wall of Death y la proyección del documental ‘Rocknrollers’, de Juanma Bajo Ulloa.

Recordamos que ya están a la venta los bonos para ARF 2018 (22 y 23 de junio de 2018), en una oferta de lanzamiento que únicamente puede encontrarse en el recinto del festival, en el autobús ARF Dealer. El bono 2018 va acompañado de un exclusivo regalo, el vinilo del directo de ARF 2005 de Beasts of Bourbon.

ARF 2017

23 y 24 de junio, Mendizabala (Vitoria-Gasteiz)

Sábado, 24 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30h PAT CAPOCCI

17:00h Apertura de puertas

Escenario God

17:50h PAT CAPOCCI

19:30h INGLORIOUS

21:30h MICHAEL KIWANUKA

00:25h CHRIS ISAAK

Escenario Respect

17:15h SCR

18:40h BLOODLIGHTS

20:20h LOQUILLO

22:55h UNION CARBIDE PRODUCTIONS

02:00h THE CULT

Escenario Love

18:00h BUCK & EVANS

20:00h PSYCHOTICA

22:00h THUNDER

01:55h WYOMING & LOS INSOLVENTES

TRASHVILLE

Videodrome

18:00h Proyección Documental ‘ROCKNROLLERS’

21:00h PELOMONO

23:00h THE DEVILS

01:30h BOB LOG III

02:30h BOB COSBY DJ

04:30h LOST ANGELES DJ

Ring of Fire

18:00h LUCHA EXTREMA ‘Sin indulto y sin empate’

22:00h LUCHA EXTREMA ‘Sin indulto y sin empate’

02:00h NICKE (THE HELLACOPTERS) & Johanna

03:30h DJs

05:00h DJs

Precios de taquilla

Bono de dos días: 115 euros

Entradas de día: 65 euros

Acceso al camping: 11 euros

Pulsera Cashless

Plataforma de recarga en este link. ARF 2017 será un festival que se desarrollará exclusivamente en un entorno cashless, siendo el único método de pago la pulsera cashless.

