PERPETUAL NIGHT estarán en la segunda edición del TWENTY FEST II que tendrá lugar en Salobreña donde presentarán su Doble CD Recopilatorio BEETWEEN LIGHT AND DARKNESS donde se encuentran sus dos primeros discos VOICES OF THE APOCALIPSE y MASTERY OF GOD además del corte BEETWEEN LIGHT AND DARKNESS como bonustrack.

La segunda edición del TWENTY FEST contará con bebidas de la mano del restaurante la traviesa además de un stand de cervezas alakran Cervezas y animación para los más pequeños de la casa y además la entrada es gratuita.

