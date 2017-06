Noche de hardcore punk en Igualada con Tano!, Tooth y Please Wait

Las asociaciones Rock City y Col·lectiu Subunderground, unen fuerzas para traer 3 magníficos y potentes grupos a Igualada: Tano!, Tooth y Please Wait.

Será el viernes 16 de junio a las 23:30h en la sala Rec on Fire donde llegarán por primera vez a Igualada los gerundenses Tano!, dúo de punk rock en catalán que presentará su directo y contundente disco homónimo. Vendrán acompañados de los vascos Tooth, otra banda que se estrena en Igualada y que descargará su post hardcore cantado en vasco poniendo énfasis en los intensos temas de su último disco “Bi”. Y para completar este triple cartel, tendremos a una de las sensaciones del hardcore punk nacional: Please Wait. Desde Sant Feliu de Guíxols esta joven banda llevará su descarada y enérgica propuesta al local más underground de Igualada.

Si os gusta la música punk y hardcore, y si os gustan bandas como At The Drive-In, Minor Threat, Viva Belgrado, Helmet, Converge, Refused o Sick Of It All, no os podéis perder estos tres conciertos el viernes 16 de junio en el Rec on Fire de Igualada.

Organiza: Col·lectiu Subunderground y Associació Rock City

Más info en: https://www.facebook.com/AssociacioRockCity

https://www.facebook.com/Col.lectiuSubunderground

