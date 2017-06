NEXT TO NONE estrenan un nuevo vídeo para la canción ‘The Apple’

Nuestros metaleros más jóvenes, Next To None, que ya habían anunciado el estreno de su segundo álbum de estudio ‘Phases’ con InsideOutMusic en Europa y EMP en Norte América para el 7 de julio de este 2017, acaban de revelar el primer single del nuevo disco “The Apple”, el cual puedes ver al final de la nota.

La banda comenta: “Nuestro nuevo álbum incorpora muchos estilos diferentes desde el metal hasta el progresivo. “The Apple” enseña la parte más dura de la banda mientras mantenemos los coros melódicos.”

‘Phases’ está ya disponible en preventa en las plataformas digitales tales como iTunes y Amazon y con la compra puedes obtener la descarga inmediata de “The Apple”: http://smarturl.it/Nex tToNone-Phases

El listado de canciones es el siguiente:

1. 13

2. Answer Me

3. The Apple

4. Beg

5. Alone

6. Kek

7. Clarity

8. Pause

9. Mr Mime

10. Isolation

11. Denial

12. The Wanderer

A continuación puedes ver la gira de Next To One acompañando a Mike Portnoy’s Shattered Fortress en Europa:

28th June – Koko, London, UK

1st July – Trianon, Paris, France

2nd July – Slagthuset, Malmo, Sweden

3rd July – Kulturfabrik, Esch Sur Alzette, Sweden

4th July – Teatro Della Luna, Milan, Italy

5th July – Z7, Pratteln, Switzerland

6th July – 013, Tilburg, Holland

Formado en 2012, y con base en el área de Lehigh Valley en Pennsylvania, este cuarteto estrenó su debut ‘A Light In The Dark’ durante el 2015 con InsideOut.

“De hecho empezamos a escribir canciones para el nuevo disco en cuanto acabamos el primero,” explica el batería Max Portnoy. De forma previsible, esto involucró al dúo de Portnoy y al vocalista/ teclista Thomas Cuce colaborando en esta parte del proceso. Hay que reflejar también que en ‘A Light In The Dark’, hay un concepto parcial.“En el álbum anterior teníamos seis canciones que estaban líricamente unidas. Pero eso no se extendió en todas ellas. Ahora, tenemos cuatro canciones que manejan la idea de la pena. De todas formas, eso no está reflejado en el disco entero.”

Las 12 canciones nuevas (incluyendo dos cortos pasajes instrumentales) marcan el debut del nuevo guitarrista Derrick Schneider quien reemplazó a Ryland Holland el año pasado, (la formación se completa con el bajista Kris Rank). “Ryland quería ir a la universidad, y ahora está en la universidad Berklee College Of Music, pero el resto queríamos estar para la banda a tiempo completo. Así que, no había otra forma de que pudiese seguir con nosotros. Y fuimos muy afortunados de encontrar a alguien de forma inmediata para reemplazarle. Nos lo recomendó Bumblefoot (el ex guitarrista de Guns N Roses quien participó como invitado en el disco) y fue el único chico que probamos ya que encajaba perfectamente. Musicalmente y personalmente nos encajaba. Una de las cosas que hace tan bien es no sólo tocar la guitarra sino que también tiene una gran voz y toca muy heavy lo cual aporta mucho al sonido de la banda.”

Aunque el álbum lo ha mezclado el nominado a un Grammy, Adam “Nolly” Getgood (Periphery), la banda lo ha autoproducido, una decisión en la que Portnoy insiste que ha sido una inmensa ayuda.“Es una producción colectiva, con toda la banda

poniendo sobre la mesa lo que teníamos en mente. Teníamos unas ideas muy fuertes de cómo queríamos este disco, y si hubiésemos tenido a un productor de fuera, entonces todo esto hubiese cambiado. Así que, era mejor para nosotros estar juntos y seguir con nuestra visión.” El proceso de grabación empezó a principios de octubre del año pasado, con la parte de las baterías grabadas en el estudio de Neal Morse, RadiantStudios en Nashville. Estas sesiones fueron dirigidas por el ingeniero Jerry Guidroz.“Después estuvimos 4 meses en el estudio que tiene Thomas en su casa (Battery Powered Studios) haciendo el resto del trabajo ;Thomas fue el ingeniero para esas sesiones. Estuvimos todos los días ahí hasta las 3 am. No sé cómo Kris pudo adaptarse, porque tenía que ir al instituto una vez habíamos acabado con las sesiones así que sólo podía dormir un par de horas”

Portnoy cree que Next To None se han convertido en una banda más competitiva con este nuevo ‘Phases’.“Supongo que lo que se podría decir es que aquí hemos hecho mucho más de lo que lo habíamos hecho anteriormente, pero la mejor experiencia que tenemos ahora nos ha convertido en mejores en lo que queremos hacer. En este disco no hay invitados especiales como hicimos con ‘A Light In The Dark’, y es simplemente nosotros cuatro haciendo lo que queremos expresar musicalmente.”

