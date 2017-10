MOSH: Nuevo disco el 3 de noviembre + Videoclip de adelanto

¿Cuál es la verdadera cara del mundo? ¿Y la tuya? ¿Cómo saber qué es bueno y qué es malo? Dualidad. Falsas apariencias. Nadie ni nada es una sola cosa. MOSH camina en “El Filo”, tierra de luchas y de antagonismos. ¿Hacia dónde dar el paso? El agresor que es agredido, el agredido que se transforma en agresor… ¿Hacia dónde decantarse? De lo que ves créete la mitad. De lo que no ves no creas nada…

“El Filo”, su segundo disco de estudio, ha sido grabado en The Metal Factory Studios de Madrid por Álex Cappa (Hamlet, Vita Imana, Dawn Of The Maya), que ha sabido captar toda la potencia de la banda elevando los 10 cortes que componen este álbum a otro nivel.

Nada más darle al play, ‘Miedo al despertar’ te golpea en la cara sin piedad y, cuando aún estás asimilando esa desenfrenada mezcla de agresividad y melodía, llega ‘La fiera’, segundo corte del disco, que muestra la actitud incendiaria de la banda, machacándote las vértebras a base de grooves sin fisuras. ‘El salto’ dejará grabado a fuego en tu cerebro ese pegadizo riff de guitarra, para después acelerarlo todo con los pepinazos ‘Entrégate al momento’, ‘Lazos de sangre’, ‘Estrella del cartel’, ‘Vais a caer’, ‘Eraztuna’… Este segundo disco contiene variedad y una inusitada madurez musical. Pero todo ello no impide que se pueda reconocer fácilmente la esencia de MOSH: letras incendiarias y un sonido propio que la banda ha ido forjando desde sus inicios en 2014. Desde entonces, el trabajo sin descanso ha sido su premisa. Buena prueba de ello es que en tan corto periodo de tiempo la banda ha publicado el EP “Con el agua al cuello” (Maldito Digital, 2014) y el LP “Impune”(Maldito Digital, 2015) y ha girado constantemente a lo largo y ancho de todo el estado ofreciendo unos directos impactantes derrochando energía a raudales.

Para la portada han vuelto a colaborar con Joseba Lau, que ya trabajó con ellos creando espectacular portada de “Impune”.

Así pues, ten claro que de principio a fin no encontrarás lugar para el descanso. Si acaso, pequeñas transiciones que dejan respirar al disco (pero sólo lo justo y necesario). El resto… A degüello!!

