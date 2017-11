Un mes para el concierto de ECLIPSE presentando Monumentum. Madrid, Bilbao y Barcelona recibirán el próximo mes de Diciembre a los suecos del hard rock melódico. Tras su actuación en Rock Fest Barcelona y en Madrid como artista invitado acompañando a Aerosmith, los suecos ECLIPSE vuelven a nuestro país para presentar su último disco “Monumentum”.



Son el futuro del hard rock melódico de grandes estribillos, composiciones enérgicas y calidad musical sin igual. La banda del vocalista Erik Martensson y del guitarrista Magnus Henriksson ha editado varios discos como “Are you Ready to Rock”, “Armageddonize” o el más reciente “Monumentum”… discos que se han convertido en muestras casi perfectas de que el arte de hacer grandes álbumes no está perdido.

Dos años después del lanzamiento de “Armageddonize” y de su gira por Europa, Australia, Japón y América, Erik y Magnus se reunieron en verano del 2016 para empezar con la composición de los nuevos temas hasta dar forma a “Monumentum”, un disco que no dejará indiferente a nadie.

Viernes 8 de Diciembre. Madrid. Sala But.

Sábado 9 de Diciembre. Bilbao. Sala Stage Live

Domingo 10 de Diciembre. Barcelona. Sala Razzmatazz 2

Precio entradas 21.74€

http://www.eclipsemania.com/

