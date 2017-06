Mayhem regresa a Europe con De Mysteriis Dom Sathanas en Otoño

MAYHEM están anunciando otra etapa de su “Purgatorium” europeo, que viene con la presentación completa de su disco de debut de Black Metal, De Mysteriis Dom Sathanas.

Una lista de todos los espectáculos confirmados de MAYHEM incluyendo las actuaciones de este verano se pueden ver al final.

El legendario vocalista de MAYHEM, Attila Csihar, comentó: “La primera vez que oí hablar de Mayhem fue en 91-92 cuando recibí una carta de Euronymous, no sabía que ese mensaje iba a cambiar mi vida entera. Nuevo vocalista para reemplazar a Dead en su álbum de debut.Por supuesto, acepté su oferta y en 1993 grabamos ‘De Mysteriis Dom Sathanas’, que para mí sigue siendo uno de los álbumes más mágicos de todos los tiempos.La música abrió algunas dimensiones insondables Que alcanzó más allá de lo que pudimos manejar y desencadenó un caos completo, que terminó en las iglesias en llamas y eventualmente un asesinato dentro de la banda.Es casi imposible liberar ese disco, pero cuando finalmente salió bajo el sol en ‘ 94, dejó un impacto duradero en toda la escena de metal.La llamada “segunda ola de black metal” nació en el subterráneo frío y oscuro de Oslo. Al mismo tiempo MAYHEM colapsó y se quemó también. Cenizas, la banda tuvo que subir de nuevo, cuando MAYHEM se reunió con algunos miembros antiguos y nuevos. Sin embargo, ese álbum siempre se mantuvo tan fuerte y tan único que incluso después de mi reunión con MAYHEM en 2004, todavía no estábamos cómodos para presentar en vivo en su totalidad. El tiempo pasó y toda la banda se fortaleció y experimentó. En 2016 de repente sentimos que era hora de tocar finalmente todo el disco con el fin de desencadenar esa bestia después de más de dos décadas. ¡De Mysteriis Dom Sathans pronto se volverá vivo!

MAYHEM tour

29 Sep 17 Berlin (DE) Colombia Theater

30 Sep 17 Dresden (DE) Reithalle

02 Oct 17 Stuttgart (DE) Wizeman

03 Oct 17 Graz (AT) Orpheum

04 Oct 17 Nilvange (FR) Le Gueulard

05 Oct 17 Köln (DE) Essigfabrik

06 Oct 17 Avelgem (BE) Hardrock Fest

07 Oct 17 Nijmegen (NL) Doornroosje (Soulcrusher Fest 2017)

08 Oct 17 Mannheim (DE) MS Connection

09 Oct 17 Colmar (FR) Le Grillen

15 Oct 17 Marseille (FR) Jas Rod

17 Oct 17 Roma (IT) Orion Live Club

18 Oct 17 Maribor (Sl) Stuk

19 Oct 17 Bratislava (SK) Randal

20 Oct 17 Katowice (PL) Mega Club

21 Oct 17 Warsaw (PL) Progesja

22 Oct 17 Riga (LT) Melna Piektdiena

23 Oct 17 Tallinn (EE) Tapper

27 Oct 17 Göteborg (SE) Brewhouse

MAYHEM festival

30 Jun 17 Helsinki (FI) Tuska

08 Jul 17 Viveiro (ES) Resurrection Fest 2017

03 Aug 17 Wacken (DE) Wacken Open Air 2017

11 Aug 17 Jaromer (CZ) Brutal Assault 2017

26 Aug 17 Crispendorf (DE) Wolfzeit Festival 2017

27 Aug 17 Bergen (NO) Beyond The Gates 2017

