Matt Woods estará en agosto de gira por España repartiendo su música de raíces americanas

Matt Woods es un compositor de Knoxville, Tennessee (USA), que ha pasado mucho tiempo conduciendo por todos los Estados Unidos repartiendo sus canciones a cualquiera que se interese en escucharlas. Algunas personas llaman a lo que hace Outlaw Country o Americana, pero el no quiere poner etiquetas a lo que hace. Muchas de sus canciones están basadas en la música country de raíces americanas, mientras que otras se basan en el rock’n’roll directo y grasiento. Escribe sobre lo que vive en su día a día siempre tratando de ser lo más honesto que puede consigo mismo.

El nuevo álbum introspectivo de Matt Woods titulado How To Survive ya está disponible en las tiendas especializadas. Este tercer álbum de estudio de Matt Woods fue escrito durante el riguroso calendario de gira que ha mantenido desde el lanzamiento de su álbum With Love From Brushy Mountain de 2014, que obtuvo múltiples elogios tanto en su páis como internacionalmente, incluyendo los elogios citando el álbum y su primer single “Deadman’s Blues, como uno de los mejores del año en las principales listas del año.

Su auto-producido How To Survive fue grabado en Knoxville, Tennessee en los Shed 55 Studios y cuenta con el talento de algunos músicos notables como Aaron Lee Tasjan en las guitarras eléctricas, Jeremy Mackinder (Whitey Morgan and the 78s y Deadstring Brothers) al bajo, Todd Beene (Lucero, Glosario, y Chuck Ragan and the Camaraderie) al steel pedal, Liz Sloan (Urban Pioneers) en el violín, y Kevin Hogle (Fifth on the Floor y 500 Miles To Memphis) a la batería. El álbum también cuenta con actuaciones de grandes músicos de Knoxville como el propio Stevie Jones a las teclas y Sarrenna McNulty en coros. También hacen apariciones en los coros algunos compañeros compositores como Adam Lee y Jeff Shepherd.

Aquí os dejamos las fechas de su primera gira por nuestro país:

14/08 – El Desván (Arévalo)

15/08 – Fun House (Madrid)

16/08 – Piscina Jiménez de Jamúz (León)

17/08 – El Gran Café (León)

18/08 – Mardi Gras (A Coruña)

19/09 – Bule Bule (Allariz) – Vermú Acoustic Show

19/09 – A Corte dos Bois (Sandiás)

20/09 – Qué Foi? (Cangas do Morrazo) – Vermú Show

20/09 – Conciertos Salvajes (Valladolid)

