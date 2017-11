LOUDNESS desde Japón comienza la conquista mundial con RISE TO GLORY

Desde su creación en 1981,ha liderado la escena japonesa de heavy metal y se ha embarcado en la dominación global gracias a discos como(1985 / # 74 US chart nacional) y(1986 / # 64 US national chart), lo que les permitió ser aclamados frenéticamente en todo el mundo.

Ahora, la banda está lista para publicar “Rise To Glory”, el primer álbum en 4 años desde “The Sun will Rise Again” (2014). Se lanzará el 26 de enero de 2018 en todo el mundo a través del sello earMUSIC, incluido Japón. El álbum está lleno de agresión, melodía y vibraciones positivas.

El vocalista Minoru Niihara comenta: “El álbum te anima, te hace sentir fresco”.

Desde la vorágine rockera de “Massive Tornado” a la joven pasión ardiente de“Soul On Fire”, pasando por “I’m still alive” que glorifica la vida y la declaración de guerra de “Rise to Glory”, todos ellos sirven como canciones de apoyo para la era de la agitación. “Rain” tiene cierto humor melancólico, “Until I See The Light” se centra en el lado más melódico de la banda, y “Let’s All Rock” tiene una llamada a la respuesta de la audiencia de cara a sus shows en vivo.

La magia de la guitarra de Akira Takasaki, aclamado por todo el mundo como uno de los verdaderos Dioses de la Guitarra, aparece en todo el álbum. Él admite: “toqué muchas guitarras, más que en cualquier otro álbum de este siglo. Había alma en los sonidos “– Su actuación sorprendería incluso a los fanáticos más ardientes. Junto con los solos de guitarra de cada canción, hay una un especial virtuosismo en el ámbito instrumental, inclinándose hacia el lado más progresivo de la banda.

“Desde el Lejano Oriente, venimos a conquistar / A través de los siete mares” – Rise To Glory

La versión estadounidense y estadounidense del álbum está acompañada por“Samsara Flight”, una colección de 13 pistas de los primeros clásicos de la banda regrabados (originalmente lanzados en Japón en 2016), incluyendo “Loudness”, “In The Mirror”, etc.