LOS DE MARRAS: Publican hoy su nuevo álbum “Reamanecer” + Presentaciones en acústico

Siguen andando LOS DE MARRAS en este duro camino de la vida y el Rock´n´roll. Los valencianos nos presentan su sexto trabajo titulado REAMANECER, un disco lleno de canciones con las que quieren seguir aportando su granito de ruido en este mundo sordo, con las que quieren seguir gritando que aún se pueden cambiar las cosas pero, sobre todo, con las que quieren ayudar a los que no tienen voz o la tienen hundida bajo kilos de dureza, desesperanza y desolación, ellos son los héroes de esta historia, ellos son el motor del mundo.

Han pasado casi tres años desde que viera la luz SURREALISMO, su disco más maduro y aclamado, en este tiempo la involución social no ha parado de crecer, la crisis se ha seguido cebando con los más débiles, el surrealismo persiste, aumenta y LOS DE MARRAS no han sido ajenos a esta situación, la han padecido a nivel personal y como banda y lo han plasmado en REAMANECER, un álbum con canciones que hablan de pequeñas grandes luchas que todos tenemos y que no nos pueden hacer desistir, que no nos pueden derrotar, canciones con las que les gustaría llenar el oído, el alma y el corazón de los más vulnerables, de los que más sufren. Porque ya no nos podemos conformar con amanecer cada día, tenemos que reamanecer y utilizar la fuerza de nuestras heridas para curar a esta sociedad enferma.

En este tiempo se han incorporado a la banda Daniel Guerrero (Warrior) a la guitarra yDaniel Añó al bajo, aportando a la banda su profesionalidad como músicos y su gran valía como personas, lo que queda reflejado en cada nota, en cada acorde, en cada frase.



Para este disco LOS DE MARRAS se vuelven a rodear de amigos que desinteresadamente han aportado su arte para que REAMANECER se llene de fuerza: Manu Beltrán, Fran (Lady Pepa), Víctor (Malos Vicios), Juancar (Ni media ni Guarra), Txetxu Martínez (Orkesta Paraíso), un grupo de cuerda del Conservatorio de Valencia y Víctor Traves, percusiones.

La reconocida y prolífica ilustradora valenciana Elena Tormo ha sido la encargada de clavar su lápiz en el corazón del disco y plasmar con dibujos las entrañas de cada canción, creando una portada y un libreto que no dejará a nadie indiferente. Y de esta manera se completa un álbum plagado de trabajo, esfuerzo y sacrificio.

Rock urbano, de calle, de barrio, rock´n´roll, punk rock, guarrocanrol… que cada cual lo llame como quiera, para LOS DE MARRAS, REAMANECER son catorce gritos, catorce historias, catorce “medolías”, en definitiva, catorce canciones con lo poco que significa eso para algunos pero lo imprescindible y vital que es para ellos y para muchos otros.

:: Fechas de las presentaciones en acústico y firmas de discos de REAMANECER ::

Miércoles 31 mayo -VALENCIA Fnac (19:00h)

Jueves 1 junio – ALICANTE Fnac (19:00h)

Sábado 10 junio – MADRID Fnac Parque Sur (19:00h)

