LIVE AT WACKEN 2016 – En las tiendas este 21 de Julio 2017

La serie “Live at Wacken” va a la siguiente ronda. El disco doble DVD / BluRay y disco doble CD “Live at Wacken 2016” será lanzado oficialmente el 21 de julio de 2017!

Bienvenidos a la final de metal pesado event-in-a-box (así, Digipack!) Como una vez más, los fans de heavy metal, hard rock y específicamente el mayor festival de metal del mundo, W: O: A Open Air Wacken puede revivir los momentos más estelares del festival 2016 gracias a un disco doble disco de DVD el 21 de julio que sólo requiere de cerveza, compinches y quizás unos pares de botas de barro para convertir su sala de estar en una recreación fiel.

Escuchará música de más de 30 artistas, incluyendo Arch Enemy, Bullet for My Valentine, Borknager, Barb Wire Dolls, Triptykon, Saxon, Metal Church, Phil Campbell y los Bastard Sons y Steel Panther. Una vez que sus oreja-tambores están pidiendo un respiro, usted puede gorge sus ojos en las imágenes siguientes de muchos de los mismos artistas, incluyendo Axel Rudi Pell, Entombed AD Red Fang y Tarja Turunen, además de experimentar el emotivo tributo al legendario fundador de Motörhead Ian ‘Lemmy’ Kilmister, “nacido para perder, vivo para ganar”.

Formats:

2 DVD/2 CD DVD-Digipack

2 Blu-Ray/2 CD BR-Digipack

Standard Digital Audio (36 tracks)

TRACKLISTS:

DVD/BluRay 1

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS – BIG MOUTH

PROFANER – KILLING ON COMMAND

HÄMATOM – ALTE LIEBE ROSTET NICHT

AUÐN – ÞJÁNING HEILLAR ÞJÓÐAR

SAXON – BATTERING RAM

SAXON – HEAVY METAL THUNDER

ZOMBIES ATE MY GIRLFRIEND – APPROPRIATE HATE CRIMES

VADER – TRIUMPH OF DEATH

TSJUDER – DEMONIC SUPREMACY

IMMOLATION – DESPONDENT SOULS

THERAPY? – SCREAMAGER

MICHAEL MONROE – 78

ORDEN OGAN – F.E.V.E.R.

ORDEN OGAN – THE THINGS WE BELIEVE IN

THE VINTAGE CARAVAN – EXPAND YOUR MIND

BURY TOMORROW – MAN ON FIRE

ENTOMBED A.D. – DEAD DAWN

EQUILIBRIUM – BLUT IM AUGE

EQUILIBRIUM – BORN TO BE EPIC

DIE KRUPPS – FATHERLAND

AXEL RUDI PELL – GAME OF SINS

AXEL RUDI PELL – ROCK THE NATION

EKTOMORF – HOLOCAUST

GIRLSCHOOL – TAKE IT LIKE A BAND

LEMMY – BORN TO LOSE, LIVE TO WIN

CD1:

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS – BIG MOUTH

HÄMATOM – ALTE LIEBE ROSTET NICHT

SAXON – BATTERING RAM

VADER – TRIUMPH OF DEATH

TSJUDER – DEMONIC SUPREMACY

IMMOLATION – DESPONDENT SOULS

THERAPY? – SCREAMAGER

MICHAEL MONROE – 78

THE VINTAGE CARAVAN – EXPAND YOUR MIND

BURY TOMORROW – MAN ON FIRE

ENTOMBED A.D. – DEAD DAWN

EQUILIBRIUM – BORN TO BE EPIC

DIE KRUPPS – FATHERLAND

AXEL RUDI PELL – ROCK THE NATION

GIRLSCHOOL – TAKE IT LIKE A BAND

EKTOMORF – HOLOCAUST

TORFROCK – PREßLUFTHAMMER B-B-BERNHARD

ELUVEITIE – HAVOC

CD2:

BULLET FOR MY VALENTINE – TEARS DON’T FALL

TARJA – NO BITTER END

1349 – SCULPTOR OF FLESH

RED FANG – PREHISTORIC DOG

UNISONIC – UNISONIC

CALIBAN – PARALYZED

ESKIMO CALLBOY – MUFFIN PURPER-GURK

BORKNAGAR – COLOSSUS

METAL CHURCH – GODS OF SECOND CHANCE

THERION – SON OF THE STAVES OF TIME

STEEL PANTHER – COMMUNITY PROPERTY

STEAK NUMBER EIGHT – BLACK EYED

TRIPTYKON – MORBID TALES

BUFFALO SUMMER – MONEY

BARB WIRE DOLLS – HEART ATTACK

ARCH ENEMY – WAR ETERNAL

BUDDERSIDE – PAIN

DIO DISCIPLES – STARGAZER

Comentarios

Comentarios