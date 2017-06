Leng Tch’e nos revea un nuevo tema llamado “Cirrhosis”

Leng Tch’e. Están estrenando la próxima pista de Grind de sus próximos seis largometrajes, ‘Razorgrind’, que se ha programado para su lanzamiento el 25 de agosto.

LENG TCH’E comentaba sobre “Cirrhosis”: “Este es un tema Grind,, un banger, un pateador, y muy Thrasher.

Es una muestra perfecta de todo lo que hemos intentado incorporar en ‘Razorgrind’: pura energía de principio a fin!

LENG TCH’E ha revelado previamente la obra de arte y la lista de pistas de ‘Razorgrind’, que pueden ser vistas a continuación.

1. Gundog Allegiance (1:26)

2. Indomitable (1:29)

3. Cibus (1:29)

4. Spore (2:20)

5. AnarChristic (1:08)

6. Stentor of Doom (1:56)

7. Redundant (2:47)

8. Commitment Fail (2:19)

9. The Red Pill (3:03)

10. Species. Path. Extinction. (2:52)

11. Guinea Swine (3:24)

12. Cirrhosis (2:35)

13. I Am the Vulture (2:57)

14. Magellanic Shrine (6:36)

El desarrollo de bandas veteranas sigue patrones establecidos. Algunos se vuelven complacientes y felices de lanzar una serie regular de álbumes apenas inspirados. Otros se toman su tiempo y sin necesidad de probar nada esperar hasta que llegue el momento de martillar otra trituradora que demuestre su madurez duramente ganada para el deleite de sus seguidores. LENG TCH’E caen en esta última categoría.

Los extremistas del Death Metal belga, obviamente, no sentía prisa por seguir su último ataque sónico “Hypomanic” (2010), pero su nuevo sexto de larga duración con el nombre apropiado de su descripción de estilo auto-elegido ‘Razorgrind’ viene con todo lo que su dice- Los ventiladores duros quieren oír. Las chuletas cortas y afiladas se llenaron de riffing brutal, afilado abajo y un knack para las melodías mortales sobre las cuales el frontman Sergeï rueda las líneas vocales beligerantes y llenas de furia.

LENG TCH’E han afinado su particular mezcla de géneros desde el lanzamiento de su primer EP dividido con BLACK OPS en 2002. Grind, hardcore y death metal forman los ingredientes principales, pero los rastros de doom astutamente insertado, stoner rock, Y otras influencias eclécticas también pueden ser identificados. Su nombre fue inspirado en un antiguo ritual de tortura imperial chino, al que los belgas aludieron en su álbum debut ‘Death by a Thousand Cuts’ que también salió en 2002 – sólo un año después de su inicio. Esto creó un zumbido en el subterráneo que creció considerablemente más ruidosamente con el lanzamiento del seguimiento ‘ManMadePredator’ en 2003.

El avance internacional llegó para LENG TCH’E con su tercer largometraje ampliamente elogiado “El Proceso de Eliminación” (2005), que combinó ganchos pegadizos con grind. Las invitaciones a los festivales más importantes como Furyfest, Graspop, Summer Breeze, y Maryland Deathfest, así como en todo el mundo gira fueron su recompensa. ‘Marasmus’ (2007) fue testigo de LENG TCH’E añadiendo más heavy death riffing – una tendencia de ensanchar cuidadosamente su horizonte musical que continuó con el álbum número cinco, ‘Hypomanic’. Más gira y festivales, incluyendo Hellfest, Neurotic Deathfest, Motocultor, y Metalfest entre otros. Después de haber encontrado y consolidado su propio estilo, los belgas están dando ahora el siguiente paso adelante con ‘Razorgrind’, que ve todas las piezas musicales cayendo firmemente en su lugar.

LENG TCH’E están más que preparados para moler el mundo. Suba el volumen!

Line-up

Sergeï Kraven: vocals

Jan Hallaert: guitar

Olivier Coppens: drums

Nicolas Malfeyt: bass guitar

Guest musician

Teddy Möller: organ on “Guinea Swine”

www.lengtche.net

www.facebook.com/lengtche

www.twitter.com/lengtche

Recording: Lander Cluyse, Studio Hearse

Mix: Kristian Bonifer, Kohlekeller Studios

Mastering: Alan Douches, West West Side Music

Style: Razorgrind

Cover art: Stefan Heilemann

