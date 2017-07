LEATHERWOLF anuncia fechas en UK, nuevo integrante Luke Man, durante la gira

LEATHERWOLF, ha anunciado una gira de clubes del Reino Unido con invitados especiales THE DARKER MY HORIZON, que comenzará con la aparición del grupo Hair Metal Heaven en la banda Junto a los miembros originales de LEATHERWOLF, Michael Olivieri y Dean Roberts, el guitarrista Rob Math, y el bajista de largo tiempo Patrick Guyton en estas fechas es el guitarrista Luke Man, de 21 años de edad, quien , Como la banda, procede del Condado de Orange, CA.

Explica Olivieri: “Desafortunadamente, hemos tenido que separarnos con Joey Tafolla porque decidió unirse a Graham Bonnet para una gira que colisiona con nuestros preparativos para estos próximos conciertos en el Reino Unido. Por suerte, encontramos a Luke (Man), que no es sólo un Excelente jugador, pero pasa a vivir cerca y estaba ansioso por entrar y subir.Ha estado reventando sus bolas de aprender las canciones y suena muy bien En realidad, fui a verlo con su banda, RAILGUN, cuando tocaron en el Salón VIP En el show de IRON MAIDEN en San Bernardino y un par de canciones de LEATHERWOLF, Lucas lo clavó, así que sé que lo hará muy bien con nosotros, estamos deseando presentar la nueva formación en vivo y finalmente regresar a Gran Bretaña Por primera vez desde la gira de 1989 “Street Ready” con VOW WOW. ”

Fechas de la gira por UK:

Aug. 27 – Hair Metal Heaven, Hull City Hall – Kingston-upon-Hull

Aug. 28 – Bannerman’s – Edinburgh*

Aug. 29 – Tivoli – Buckley*

Aug. 31 – The Iron Road – Evesham*

Sept. 01 – The Pier – Bognar Regis*

Sept. 02 – The Fiddler’s Elbow – London*

* con The Darker My Horizon

LEATHERWOLF recientemente lanzó el video “Kill And Kill Again” y el video de “Wolfman”, incluyendo imágenes de la celebrada aparición del festival Keep It True de 2015 en Lauda-Königshofen, Alemania. La pista de audio fue mezclada por el legendario productor / ingeniero Chris Tsangarides (JUDAS PRIEST, THIN LIZZY, ANVIL) en Ecology Room Studios en Kent, Inglaterra y masterizada por Baker Mastering en Calabasas, CALIFORNIA. El clip se puede ver en el canal de YouTube de la banda.

