Last Days Of Eden: Próximas Fechas

“Last Days Of Eden ya es una realidad del Folk Metal sinfónico europeo, la calidad y personalidad de sus discos así como las críticas de medios y público de su gira “Ride The WorldTour 2017” les avalan.

Ahora, presentan las últimas fechas de su extensa gira antes de imbuirse en la composición de su nueva obra; festivales como el Dimetal Fest,FolkFest Zaragoza y ciudades como Vigo, Oviedo o Madrid serán la última oportunidad de verlos en directo en esta gira.

Después de su firma por la discográfica alemana “Pride & Joy”, su primer Lp “Ride the World” consiguió el distintivo como “mejor disco sinfónico desde 2008”,con el cual iniciaron un gran tour europeo y se colocaron entre los primeros puestos de ventas en Amazon, lo que la convierte en la banda española de mayor proyección internacional.

Ahora mismo se encuentran inmersos en una gira nacional, compaginado con la salida de su obra más personal, “Traxel MÖR”, sinfónico y acústico, cantado enteramente en asturiano.

LAST DAYS OF EDEN – The Piper´s Call (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

LAST DAYS OF EDEN – La Lluna Brilla OFFICIAL LYRIC VIDEO

Junto a ellos, Crusade of Bards, les acompañarán en el último concierto, una fecha muy especial como final de gira en Madrid.

Sábado 18 de noviembre

Sala Silikona

Plaza del Encuentro 1, Madrid

Apertura de puertas 21h

Venta anticipada en:

http://duqueproducciones.com/entradas

Vkaos, Bar On Rock y ticketea.com

Anticipada 10€ + gastos de distribución

Taquilla 13€

Comentarios

Comentarios