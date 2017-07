LAGWAGON de gira por España

La banda más cómica y quizás con más carisma de tantas de los 90 sin duda se llama Lagwagon. Joey Cape y sus escuderos son garantía de risas, coros, alegrías y, para qué engañarnos, un enorme elenco de temazos. Desde 1990, la primera banda en fichar en FAT WRECK CHORDS sigue siendo a día de hoy una de las favoritas tanto del público como de HFMN CREW!!

Después de un letargo discográfico de nueve años, Lagwagon volvieron con su esperadísimo “Hang”. No es que la banda se rompiera ni que estuviera en hiato; de hecho desde 2005 y su “Resolve”, no han parado de girar y de tocar, y su frontman Joey Cape no ha parado de componer para la banda y sus otros proyectos. La presentación de este disco fue un éxito en nuestro país, y la banda vuelve a #Madrid en sala, y en #Barcelona al aire libre en el Barna ‘n’ Roll.

Todos adoramos las canciones de LAGWAGON, pero ¿qué decir de su directo? Estos tios ya tienen los huevos pelaos de dar infinidad de conciertos por todo el mundo a lo largo de sus 29 años de carrera musical. Estos veteranos demuestran sobre el escenario por qué siguen siendo uno de los mejores grupos de punk rock californiano y por qué Fat Mike no dudó en ficharles como primer grupo de su sello discográfico, Fat Wreck. “Alien 8”, “Island of Shame”, “Making Friends”, “After You My Friend”, “Razor Burn”, “Beer Goggles”, “Mr. Coffee” o “May 16th”. La lista puede extenderse varias páginas, pero es que este los hits de este grupo no tienen fin.

Además, lo hacen acompañado de artistas de lujo: Face to Face por fin vienen a nuestro país, uno de nuestros grupos favoritos de punk rock de California formados en 1991 por Trever Keith. En 2004 se separaron y los miembros de los grupos estuvieron en proyectos paralelos como puede ser en Me First And The Gimme GIMM o The Offspring. Su ultima visita fue hace más de 5 años. Y representando a nuestro país, tenemos a G.A.S. DRUMMERS, una de las bandas de punk rock en activo más longevas del país, siendo el claro referente del punk rock estatal que no han parado de darle cera a la carretera desde su formación.

¡No te lo pierdas, entradas ya a la venta!

