La nit / noche celta en Concerts de Vivers 2017

Celtas Cortos y Mägo de Oz encabezan la noche celta de los Conciertos de Viveros

La banda de Jesús Cifuentes recordará los éxitos de su larga trayectoria

Txus di Fellatio y sus compañeros ofrecerán una fusión particular de hard rock, ritmos celtas y notas clásicas

El folk-rock de Ars Amandi y el espectáculo de música y baile del grupo Irish Treble completarán el cartel

VALÈNCIA (20 de julio de 2017).- Los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de València se preparan para los espectáculos de las últimas noches. Las próximas actuaciones estarán protagonizadas por dos artistas internacionales como Jamie Cullum (lunes, 24 de julio) y Carlos Vives (día 25). Pero, antes de estas veladas que se presumen sensacionales, el público que se acerque a los Jardines de Viveros el sábado, 22 de julio, podrá vivir una noche de reminiscencias celtas con Celtas Cortos, Mägo de Oz, Ars Amandie Irish Treble.

Los vallisoletanos Celtas Cortos festejaron el año pasado sus tres décadas de trayectoria con el disco In Crescendo, grabado en directo con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Ese álbum presentaba nuevas versiones de temas míticos como “20 de abril”, “Tranquilo majete” y “Retales de una vida”. Estas canciones, y otras extraídas de sus once trabajos de estudio, formarán parte del repertorio que la banda de Jesús Cifuentes (voz y guitarra), Goyo Yeves (whistle, flautas y saxo) y Alberto García (violín) -núcleo duro del conjunto casi desde el principio- interpretarán el próximo sábado en los Jardines de Viveros. Será una nueva oportunidad para viajar a la cabaña del Turmo, denunciar las injusticias que se producen en el mundo y recordar las batallas perdidas (y ganadas) a lo largo de 30 años de vida.

Asimismo, Mägo de Oz es uno de los nombres más importantes de la reciente historia de la música española. El grupo fundado por Txus di Fellatio (Jesús María Hernández Gil) se aproxima a los tres decenios de carrera. Una efeméride que, según han anunciado, se celebrará a lo grande. En este tiempo, la banda ha sobrevivido a continuos cambios en la formación gracias a su mezcla de hard rock, sonoridades folk e inspiración clásica. Además, el violín de Mohamed(Carlos Prieto) se ha convertido en una de sus señas de identidad. Con más de una docena de discos de estudio, su último proyecto, Diabulus in Opera, se grabó en directo en el coliseo Arena de Ciudad de México con el acompañamiento de la orquesta sinfónica de la ciudad. Seguro que canciones como “Ilussia”, “La costa del silencio” y, como no, “Fiesta pagana” no faltarán en el set list de los madrileños.

La noche celta de los Conciertos de Viveros se completará con Ars Amandi e Irish Treble. Los primeros, liderados por Dani Aller desde 1996, fusionan el rock y el folclore castellano con instrumentos como la dulzaina y el pito castellano. Por último, Irish Treble está formado por cuatro músicos y cuatro bailarinas que tienen como objetivo dar a conocer la danza irlandesa. En sus espectáculos se interpretan y se bailan reels, jigs, slip-jigs y otras melodías del repertorio tradicional de la isla, así como adaptaciones de temas muy conocidos.

Entradas a la venta y horarios

Las localidades para los conciertos se pueden adquirir por 20€ (pista y grada no numerada) en la página web del festival: www.concertsdevivers.com.

El recinto cuenta con una zona gastronómica, césped artificial, gradas con una vista preferente sobre el escenario y un aparcamiento para bicicletas con el objetivo de hacer más cómoda, accesible y agradable la experiencia.

Las actuaciones empezarán a partir de las 19:45 horas, momento en el cual saldrá al escenario Irish Treble. Ars Amandi lo hará a las 20:35, mientras que Celtas Cortos actuará a les 21:45 y Mägo de Oz a las 23:35 hores.

Agenda de conciertos

La apertura de puertas será a las 19:30 horas en todas las actuaciones.

Jueves, 20 de julio: Noche de grupos valencianos con Riot Propaganda + Zoo + Atupa

Sábado, 22 de julio: Noche celta con Celtas Cortos + Mägo de Oz+ Ars Amandi + Irish Treble

(Las actuaciones empezarán a las 20:30 horas)

Lunes, 24 de julio: Jamie Cullum + June’s Kaleidoscope

Martes, 25 de julio: Carlos Vives

Más información: www.concertsdevivers.com

