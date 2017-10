LA KONTRA: Publicará su próximo álbum el 27 de octubre + Nuevo videoclip de adelanto

La Kontra, la banda de Bilbao, nos presentan “SI VIS PACEM I”, diez nuevos temas más un bonus track, que dan forma a su segundo trabajo, en el que, sin duda, derraman punkrock de gran octanaje.

La Kontra ha querido dar un repaso a las canciones que Txetxu Palacios, guitarrista de la banda, creó en los años 80 y 90 con su anterior formación, Parabellum. Para ello La Kontraha entrado en Chromaticity Studios Asua y ha grabado de nuevo los temas, para aglutinarlos bajo una única creación, y así rematar un trabajo conjunto de producción entre La Kontra yPedro J. Monge.

El grupo ha estado trabajando a puerta cerrada en su local de Asua, reestructurando los temas con el objetivo de materializarlos en este potente disco, para después incorporarlos a todos sus directos, con la misma energía. Según el guitarrista de la banda Txetxu Palacios: “Era una idea que tenía en la cabeza desde hace varios años atrás, pero el verdadero reto era plasmar en el álbum la misma emoción y fuerza con la que las imaginé hace décadas, al final te das cuenta que la energía que proyecta el grupo es la que hace falta. Sienten los temas como propios, y eso es algo que no se puede parar. En Chromaticity, hemos vuelto a respirar los años 80″.

“Queríamos dar una segunda oportunidad a unos temas que fueron y serán himnos de una época pasada, para que no se pierdan en el túnel del tiempo y sean recordados con la calidad que merecen”.

Con un sonido más personal y afianzado, La Kontra marcará lo que, sin duda, vendrá a ser un referente dentro de este estilo. “Llevo desde los 80 tocando y perfeccionando una manera muy personal de composición y sonido, ahora con La Kontra estamos aquí para decir que aún quedan muchos buenos temas por escribir y queremos ser nosotros los que los descubramos”.

Como bonus track, La Kontra nos regala una acertada adaptación de la letra original de “The Jinx”, un tema mítico de la banda inglesa Peter and the Test Tube Babies. No cabe la menor duda que “SI VIS PACEM I”, marcará un antes y un después para todos los seguidores deParabellum y de La Kontra.

