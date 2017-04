LA FEMME – Artista invitado de RED HOT CHILI PEPPERS

27 SEPTIEMBRE – BARCLAYCARD CENTER – MADRID – SOLD OUT

28 SEPTIEMBRE – BARCLAYCARD CENTER – MADRID – SOLD OUT

1 OCTUBRE – PALAU SANT JORDI – BARCELONA – SOLD OUT

2 OCTUBRE – PALAU SANT JORDI – BARCELONA

ÚLTIMAS ENTRADAS A LA VENTA PARA EL CONCIERTO DEL 2 DE OCTUBRE EN BARCELONA

Red Hot Chili Peppers confirman hoy artista invitado para algunas de las fechas de su próxima gira. La Femme será la banda encargada de abrir tres de sus cuatro shows en España. Surf-pop, chic y retro-futurista, para calentar motores ante una de las giras más esperadas de la próxima temporada. Los veremos los días 27 y 28 de Septiembre y el 2 de Octubre. Para el día 1 de Octubre muy pronto sabremos quién será el artista invitado.

Os recordamos que todavía estáis a tiempo de conseguir las últimas entradas para el segundo concierto de Barcelona a través de doctormusic.com y ticketmaster.es, también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster. Máximo 6 entradas por compra.

AVISO IMPORTANTE: Los únicos puntos oficiales de venta de entradas son doctormusic.com, ticketmaster.es, Fnac, Viajes Carrefour, Halcón Viajes y resto de puntos de la red Ticketmaster, por lo que, estando prohibida la reventa, la organización no se hace responsable de la autenticidad de las entradas adquiridas en cualquier otro punto de venta no autorizado.

LA FEMME “Sur La Planche 2013”

de su álbum Psycho Tropical Berlin