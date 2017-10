KANSAS – Estrenan el tema “Dust in the Wind” sacado del disco en directo ‘Leftoverture Live & Beyond’

KANSAS – La legendaria banda de rock progresivo, estarán estrenando su nuevo álbum de directo ‘Leftoverture Live & Beyond’ el 3 de noviembre de 2017. Este es el primer disco en directo de la banda desde 2009; Kansas son famosos por haber vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo gracias a sus clásicos hits tales como “Carry On Wayward Son” y “Dust in the Wind,” hasta himnos del progresivo tales como “Miracles Out of Nowhere.”

Puedes escuchar ahora “Dust in the Wind”, sacado de este álbum en directo al final de la nota:

Anteriormente ya se estrenó una versión de la canción “Carry on Wayward Son” la cual puedes escuchar aquí:https://youtu.be/W0mEnKSSvsc

‘Leftoverture Live & Beyond,’ está producido por Jeff Glixman, e incluye 19 canciones seleccionadas de los 12 conciertos que realizó Kansas durante la primavera de 2017 en su Leftoverture 40th Anniversary Tour. El set list incluye los clásicos hits de la banda y temas nuevos sacados de último disco de 2016 ‘The Prelude Implicit,’y culmina con el seis veces disco de platino, ‘Leftoverture,’ tocado al completo.

Coincidiendo con el 40 aniversario de ‘Leftoverture,’ y el estreno del disco ‘The Prelude Implicit,’ KANSAS se embarcaron en una inmensa gira como cabezas de cartel como hacía décadas que no hacían. El éxito fue tal que la banda e Inside Out Music, seleccionaron una serie de canciones para sacar este álbum en directo.

“Cuando vimos lo mucho que disfrutaban los fans en los conciertos del 40 aniversario de “Leftoverture” , supimos que teníamos que hacer un álbum en directo,” dice el batería de Kansas, Phil Ehart. “Cuando llegó la hora de encontrar a alguien para producirlo, pensamos que lo mejor sería repetir con la persona que produjo el disco ‘Leftoverture’ hace 40 años. Así que, ¡llamamos a Jeff Glixman!”

“Estoy muy emocionado de cómo suena este álbum,” añade el productor, Jeff Glixman. “Esta banda está ardiendo. La producción de este álbum en directo era una tarea realmente laboriosa, pero confío en que los fans de KANSAS disfruten el resultado final.”

‘Leftoverture Live & Beyond,’ se estrenará el 3 de noviembre de 2017 a través de Inside Out Music. El álbum estará disponible en CD doble digipak, en una caja de cuatro vinilos en 180 gr y en formato digital.

