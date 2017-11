Esto es Juggernaut! la nueva banda de Daniel Millán (ex-Gauntlet)

Tras recorrer junto a su guitarra gran parte de Europa y liderar a su antigua banda durante más de 15 años, Daniel Millán (ex-Gauntlet) vuelve a la carga para crear una criatura única, enorme y monstruosa. Tras recorrer junto a su guitarra gran parte de Europa y liderar a su antigua banda durante más de 15 años, Daniel Millán (ex-Gauntlet) vuelve a la carga para crear una criatura única, enorme y monstruosa.

Con unas composiciones que van del rock al metal extremo, sin perder de vista nunca la melodía y la calidad compositiva, Juggernaut hace en todo momento honor a su nombre y muestra unos músicos que van a por todas, a la yugular.

El resultado es “Out Of The Ashes” una auténtica declaración de principios que no dejará indiferente a nadie.

La unión de la veteranía y la calidad. Desde las cenizas: Juggernaut, una fuerza imparable.

“Out Of The Ashes” está compuesto de nueve poderosos temas que incluyen una sorprendente versión del clásico de Judas Priest, “Jawbreaker”.

Producido por Jani Pihlman y Javi Perera y grabado en los The Metal Factory Studios de Madrid (Hamlet, Vita Imana…), el disco fue mezclado en los TheRedHouse Studios de Inglaterra y la posterior masterización fue obra del afamado productor de metal español, Alex Cappa.

FECHA DE LANZAMIENTO MUNDIAL: 01/12/2017

