JUDITH MATEO anuncia sus próximos conciertos en los festivales LEYENDAS DEL ROCK y SEGÓBRIGA-INMORTAL

JUDITH MATEO no pará durante el verano de 2017 y destaca entre sus muchos conciertos para estos meses dos importantes festivales como van a ser el multitudinario LEYENDAS DEL ROCK, donde actuara a el MIERCOLES 9 DE AGOSTO A LAS 16.50h en el Jesús de la Rosa-Stage dentro del recinto del Polideportivo Municipal de Villena, Alicante y el novedoso pero a la vez interesantísimo SEGÓBRIGA-INMORTAL el VIERNES 18 AGOSTO en el Anfiteatro del Parque Arqueológico de Segóbigra, Cuenca.

Su pasión por la música irlandesa, sus raíces asturianas y su formación clásica son las señas de identidad de Judith Mateo. No en vano, sus más de trescientos conciertos a lo largo de la geografía española y también en el extranjero así lo avalan.

Judith cuenta con cinco trabajos discográficos editados por Warner Music: ‘Tir Nan Og’ (2003), ‘Mientras El Cielo No Se Caiga’ (2007), ‘Waile’ (2008), ‘Ashes’ (2011), ‘Celebration Days’ (2014) y el más reciente ‘Rock Is My Life’ (2016).

Desde su primera gira ha conquistado al público y su violín se ha oído en los principales escenarios y festivales españoles. La proyección internacional de Judith Mateo, comenzó en Irlanda, donde pasó tres años nutriéndose de la música tradicional y tocando cómo primer violín de la Orquesta de la Universidad de Waterford, además de participara en diversos festivales. Además, su labor solidaria y comprometida hace que viaje por medio mundo.

La mezcla de sus raíces, el tecnicismo del clásico, sus viajes e investigaciones sobre música, se plasman en un directo arrollador que conecta desde el principio con el público. Temas de la tradición y propios van de la mano, siendo cada vez más Rock y Folk Celta. La personal armonía del violín de Judith, se une a la guitarra eléctrica, el bajo, la flauta, la gaita y la batería y las voces de Chuse Joven. Un espectáculo adaptado a la modernidad a las nuevas tecnologías, con una escenografía cuidada.

En 2.013 comenzó la estrecha colaboración entre Judith Mateo y el gran diseñador gallego Jose Matteos. Judith ha colaborado con él junto a su violín en sus desfiles de Mercedes Benz Fashion Week 2013 a 2016, Desfile New Rock 2013 y Mostra de Encaixe de Camariñas 2014.

En Enero de 2017 su gira recaló en México y antes fue invitada por la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (teloneros de METALLICA en su última gira por Sudamérica) y donde hizo sonar por primera vez canciones de Rock -como de GUNS N’ROSES o AC/DC– en el mismísimo TEATRO REAL de Madrid bajo la atenta mirada de S.M. La Reina Sofia.

Las inquietudes de Judith Mateo la llevan a producir y presentar programas de Radio y Televisión. Varias de sus canciones han sido sintonías y bases para diversos programas de Radio Nacional de España, CNC, Canal+, Radio Televisión Castilla La Mancha, Mariskalrock Radio, etc… También participo como jurado (junto a Jose María Iñigo yMicky) en el talent show “Un Beso y Una Flor” (Rtvclm) y actualmente dirige su programa musical de radio en CMM(Radio Autonómica de Castilla La Mancha), donde entrevista a artistas noveles nacionales.

Habitualmente las giras de Judith Mateo llegan a lugares como Europa, México, Japón, América, Israel, etc…

