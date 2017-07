ITCHY – Nos presenta su nuevo vídeo para el tema ‘Fall Apart’

Los héroes del punkrock ITCHY de Alemania han lanzado el video musical para su tercer single ‘Fall Apart’. La canción sale de su próximo álbum “All We Know” que será lanzado el 21 de julio a través de Arising Empire.

Con el single ‘Fall Apart’ la banda ofrece otro sabor de su nuevo álbum ‘All We Know’ que será lanzado el 21 de julio. Con esta canción la banda está entrando musicalmente en terreno desconocido. Las letras son sobre nuestros conflictivos problemas del primer mundo con los que tenemos que lidiar todos los días, mientras que en otras partes las casas son bombardeadas, las familias se desgarran y la gente tiene que dejar todo lo que tiene detrás. Un elegante empujón para que cada uno de nosotros nos cuestionemos y para convertir la empatía emergente en acciones.

Más de ITCHY:

Haga clic aquí para ver el primer single ‘Nothing’: https://youtu.be/2QDEF6s4iOw

Compra la pista digitalmente: https://Itchy.lnk.to/Nothing

Haga clic aquí para ver el segundo single “Keep It Real”: https://youtu.be/ceSQi7Etkz0

Compra la pista digitalmente: https://Itchy.lnk.to/KeepItReal

Su antiguo nombre de banda Itchy Poopzkid se acortó a ITCHY, los fans lo han estado usando durante años, un nuevo álbum y una gran cantidad de planes para 2017: Sibbi, Panzer y Max subrayan que, incluso después de 15 años de historia, Seis álbumes y más de 900 shows en 20 países diferentes – que todavía tienen mucho que decir. ¡Ahora mismo!

Con sus nuevos singles “Fall Apart”, “Keep It Real” y “Nothing”, la banda ofrece un primer catador de su próximo disco. Liricamente y musicalmente, “All We Know” es mucho más profundo, más diverso y maduro, o incluso “más adulto”. Si pudieras tener tu musical Coming of Age como un viejo stager de la escena del punk rock, ¡entonces hazlo como ITCHY!

Tracklist of »All We Know«:

01. Stuck With The Devil

02. Keep It Real

03. Fall Apart

04. Nothing

05. Black

06. Before You Go

07. Danger!

08. The Sea

09. Knock Knock

10. Day In Day Out

11. All We Know

12. We’re Coming Back

13. The Last Of Us

14. Go To Sleep​

Comentarios

Comentarios