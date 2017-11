IRON MAIDEN fecha única en España. Sábado 14 de Julio 2018 Estadio Wanda Metropolitano (Madrid)

Tras el espectacular éxito de la gira internacional de 2016-17 para presentar su decimosexto álbum de estudio, The Book Of Souls, IRON MAIDEN se echará de nuevo a la carretera en 2018 para dar una serie de conciertos en festivales y estadios de Europa dentro de la gira mundial «Legacy Of The Beast» que comenzará en Tallin (Estonia) el 26 de mayo y finalizará el 10 de agosto en el o2 Arena de Londres. Esta única fecha en España, tendrá lugar el próximo sábado 14 de Julio de 2018 en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

El concepto de la gira mundial «Legacy Of The Beast» se inspiró en el juego para móviles y en el cómic de Maiden del mismo nombre. El diseño del escenario presentará una serie de «mundos» diferentes, pero a la vez conectados, con un repertorio de canciones que abarca una amplia selección de material de los años 80 con un buen puñado de sorpresas de los últimos álbumes que lo harán más variado.

El mánager de Maiden, Rod Smallwood, da más detalles:

«Como bien saben nuestros fans, desde que Bruce y Adrian se volvieron a incorporar a Maiden con la entrada del nuevo milenio, hemos llevado a cabo un ciclo de giras especiales, alternando giras de presentación de nuevos álbumes y giras “históricas/de grandes éxitos”. Nos encanta trabajar así por muchos motivos, pero en gran medida porque así la banda tiene la oportunidad de tocar tanto nuevo material como los temas favoritos de siempre, que sabemos que los fans quieren escuchar. Es algo que no solo incentiva a los fans, sino también a la banda.

Hemos decidido que el tema central de esta gira histórica de grandes éxitos sea el nombre «Legacy Of The Beast», que encaja con el espíritu que nos mueve y al mismo tiempo nos permite ser creativos y divertirnos, especialmente con Eddie. No quiero desvelar demasiadas cosas por ahora, pero estamos trabajando con diferentes escenarios y todos ellos seguirán la tradición de Maiden. Esperamos hacer disfrutar de una experiencia fantástica a los fans que acudan a estos conciertos tan especiales.»

Sabaton será la banda que abrirá la velada. A ellos habrá que sumar otra banda que desvelaremos próximamente.

Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 21 de noviembre a las 9:00 am CET. Para más información, consultad ironmaidenenespana.es. Como siempre, los miembros del club de fans disfrutarán de una venta previa exclusiva a partir del lunes 20 de noviembre a las 9:00 am CET.

Web Oficial del evento en España.

Comentarios

Comentarios