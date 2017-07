Información del tercer Costa Del Rock Fest

Nuestra meta es siempre crear proyectos culturales, centrados en la extensa rama del rock, haciendo todo lo posible por ayudar a las bandas emergentes, locales de ocio (salas, bares) u otras asociaciones a organizar o colaborar en cualquier tipo de evento. Tras dos festivales propios y muchísimas colaboraciones en otros conciertos, nos embarcamos en una nueva edición del Costa Del Rock Fest, donde intentamos siempre que cada evento mas que un festival se transforme en una reunión familiar, una familia en constante crecimiento.

Y como siempre, apoyando la escena local en la medida de lo posible. Esta tercera edición la celebramos gracias a la confianza y colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Torremolinos en el recinto ferial de dicha localidad, siendo la caseta de la juventud el lugar cedido para dicha celebración.

Destacar también la colaboración con la Asociación contra el hambre, dado que parte de los beneficios irán directamente para ayudar a los mas necesitados y apoyar así el gran trabajo que estos realizan.

La entrada tendrán el precio de 8€ anticipadas y 12€ en taquilla

CHILDRAIN:

Su estilo podría calificarse como “MetalCore”,aunque si habéis seguido la trayectoria de la banda, podréis comprobar que tienen elementos “thrashers” de las bandas de antaño del Bay Area de San Francisco. Se forman como quinteto en Vitoria-Gastéiz en el año 2008, pero no sería hasta el año siguiente cuando publicarían su EP debut titulado “A place between Hell & Heaven”, el cuál sería la antesala del que sería su primer LP “Life Show” (publicado en 2011).

Corriendo ya Octubre del año 2013, editan su tercer trabajo discográfico,”A fairy tale for the dissent”, álbum que les abriría las puertas para compartir escenario con bandas de la talla de Hatebreed, Hamlet ó Crucified Barbara,así como para participar en la edición de 2014 del ya conocido festival RESURRECTION FEST. Han formado parte de muchos carteles de festivales de carácter internacional, como el “KristonFest” ó “Live for Madness”,ya han sido varias veces la banda elegida para acompañar a SOZIEDAD ALKOHOLIKA en sus directos, dada la versatilidad de la banda (recordaros que actuaron junto a S.A. en su último show en la Sala París15).

Analizamos su álbum “Matheria”,publicado por Maldito Records (en 2015), siendo nominado como mejor disco del año en 5 categorías diferentes en varias listas. Un disco con 10 cortes de “MetalCore” repletos de melodías y fuerza, riffs de guitarras afilados y contundentes, os adelantamos que, aunque abarcan influencias de todo tipo, os podemos asegurar que harán las delicias de los fans o seguidores de bandas como Killswitch Engage o Trivium. A destacar (y podéis oírlo en el link del disco que os dejamos debajo),lo auténticos himnos “Matheria Act.I” (apertura directa al mentón),”Live in winter” y la que mas nos ha llegado,”Rise” (temazo para corear con tus colegas un Sábado cualquiera en tu garito favorito).

Todo un honor poder contar con una banda de tan enorme progresión Página de FB de ChildRain:

https://www.facebook.com/childrainmetalband/

Disco “Matheria”: https://www.youtube.com/watch?v=eN3CdAqzOnk

KAIN

KAIN lleva tras de sí 15 años sobre los escenarios desde que comenzara su proyecto, en el que como tantos otros comenzó con un grupo de amigos que se juntaban para hacer la música que les gustaba a día de hoy , esa esencia permanece aún en Kain, solo que ahora de un modo mas profesional, con unas tablas y mas experiencia acumulada sobre sus espaldas.

Cuentan en su discografía con dos EPs “Mi hermano es tonto del culo” en 2002 Y “Redención” en 2009 y cinco discos de larga duración “Cain”(2004), “Génesis 4/16” (2006), “Cuestión de Principios” (2008), “revelaciones ( 2011) y su nuevo trabajo “Oscuridad” (2016). Es una banda de metal sin tapujos , con muchas influencias pero metal en definitiva y sin etiquetas , entre esas influencias podemos encontrar a grupos como Metallica, Fear Factory, Machine Head, Pantera, Slayer, Killswitch Engage, Lamb Of God….

En todos estos años, Kain ha realizado numerosos conciertos por toda la geografía española tanto en festivales como en salas, en algunos de ellos teloneando o compartiendo escenario con grupos como Narco, Obus, Baron Rojo , Angelus Apátrida…. Actualmente Kain se encuentra inmerso en la gira de presentación de su nuevo trabajo “Oscuridad” y el próximo 2 de septiembre por segunda vez volverán a Málaga con su arrollador directo desde Medina del Campo (Valladolid) para estar en nuestra tercera edición del Costa del Rock Fest!!

Los componentes actuales de la banda son: *Hristo ( guitarra) *Ivan Arévalo (batería) *Miguel Ángel Valentín ( Bajo) *Terre ( voz )

Enlaces de interés https://www.facebook.com/kainmetal/

https://kainmetal.bandcamp.com/

SNAGORA

En el año 2004, los hermanos Romero fundan ésta banda de Heavy Metal clásico, asentándose con un sólido “line-up” en 2005. Ya corriendo el año 2006, lanzan una demo homónima y comienzan su andadura en algunas salas y festivales.

En los siguientes años, la banda se dedica íntegramente a promover el material que poseen en directo. En 2013, dan dos especiales actuaciones homenaje a los míticos Sangre Azul, siendo uno en la ciudad que los vio nacer (Málaga),y el segundo, y no menos importante, en el famoso festival “Leyendas del Rock”. Finalmente y tras años de tocar en directo, componen lo que es su nuevo y último gran trabajo titulado “Larga Espera” (llamado así por el tiempo que se hizo de rogar su nacimiento). Un trabajo de cortes clásicos, pero con frescura y fuerza, riffs elaborados y toda la contundencia de una banda propia del estilo.

El día 02 de Septiembre estarán sobre las tablas de nuestro “III Costa del Rock Fest” dándolo todo, la gran promesa del Heavy Metal malagueño….SNAGORA!!!

Os dejamos su video-teaser de promo del nuevo álbum, así como su página de Facebook.

https://www.facebook.com/Snagora/?fref=ts

APOLOGIES

ApologieS es un grupo musical Español de O.S.T Fire metal (mezcla de música cinemática y Ost con metal moderno). El grupo se caracteriza por su inclinación al cine en su estilo musical y visual, su puesta en escena, vestuario y maquillaje. ApologieS tiene lanzado su álbum debut llamado Dark Fire desde 2014, el cual han presentado en varias ciudades españolas y Festivales como CamoRock 2015, Algarroba Rock 2015 y participaciones musicales en cortometrajes. Actualmente tocaran en festivales como Águilas Rock Fest 2017, Acordes del Rock 2017 y Costa Del Rock Fest 2017 El grupo está trabajando en su segundo álbum que traerá muchísimas novedades.

OFFICIAL FACEBOOK : www.facebook.com/ApologieS.

OfficialSite OFFICIAL YOUTUBE: www.youtube.com/ApologieSBand

ESTRELLA NEGRA

Una de las mejores bandas que ha dado Torremolinos con canciones propias, letras para el recuerdo y peña auténtica vuelven 18 años después para grabar su esperado disco. Estrella negra ese ave Fénix que pese las adversidades sigue adelante con su sueño. Miembros originales de brujas de salem y goma 2 siguen dando guerra 30 años después.

Canciones como: caballero de honor, nazi, el enviado, esperando la muerte hacen las delicias de los amantes del Rock andaluz y el hard rock más clásico. Riff de guitarras y doble bombo en su canción estrella negra es ya un hit dentro del género. En breve entrar a grabar un recopilatorio de sus mejores temas.

El día 2 de septiembre vuelven a tocar 18 años después en su ciudad natal, Torremolinos, algo que muchos rockeros de la provincia llevan esperando. Miembros de actuales: Cristóbal voz. Manuel de la chica bajo. Germán teclados Triano guitarra Fernan bateria

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Estrella-Negra-347136478830563

https://www.youtube.com/watch?v=WAtbRLuB5iE

Puntos de venta y contacto Los puntos de venta con los que contamos son: Málaga: Bar Lemmy, Classic Rock, El Rincón de Jota, Voodoo Graphic, Rivas Tattoo Torremolinos: Baccus, The Galloping Major, Trece Tattoo Fuengirola: Copyprix (y Arroyo de la Miel) Marbella: Bar Malasuerte

Entradas Online: http://www.tiquetin.com/3er-costa-del-rock

Y los colaboradores: Laballo Comunicación, Velvet Club, Metal Korner, War Promotions, Bin Malaga, Vampire Productions, Inzona, The Metal Circus, Paris 15, La Heavy y MariskalRock

