III Festival Rolling Custom Rock con Jack´n´Lies

Después de un año de parada en el que nos hemos replanteado nuestro Festival, volvemos con esta III Edición.Viene cargada de una selección de magníficos grupos que nos ofrecerán el mejor Rock y Blues de España y Portugal. Si hay algo que nos caracteriza es nuestra constante búsqueda de lo mejor para ofrecéroslo en el Rolling Custom Rock.

Hemos apostado por hacerlo gratuito (no está demás que te traigas un kilo de alimento no perecedero), por llevarlo a cabo inmerso en pleno Centro Histórico de Plasencia, en el marco de sus dos Catedrales, no cejamos en nuestro empeño de fijar Plasencia como punto de referencia del turismo musical y tmabién motero.

Estás invitado, seas motero o no, queremos que todos seáis partícipes de nuestra ilusión y empeño.

Solo nos resta esperar con tu presencia en menos de un mes, el 22 de julio nos vemos en Plasencia.

Así nos presenta la tercera edición del festival el Rolling Custom Club una Asociación Cultural, un Club de Amigos y Amigas al que les apasiona la carretera, el mundo de las dos ruedas, el rock y la buena música. Una auténtica fiesta de Rock & Motos, donde hacen acto de presencia bandas de la talla de Los Brazos, Fast Eddie Nelson, The Golden Graham, Los Farelli, The Buzzos y JAck´n´Lies

