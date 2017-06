II AZPEITIA ROCK Festibala gratuito

Segunda edición de este Festival en Azpeitia TOTALMENTE GRATUITO, donde se únen la pasión por las motos y la música Rock y Heavy Metal, destacando su buen ambiente y sus precios populares, encabezado por una auténtica apisonadora en directo, como es BLACK ICE, el mejor Tributo a AC/DC del estado actualmente y acompañados por varias de las mejores bandas de la zona

EVENTO OFICIAL:

www.facebook.com/events/107868453098736

Sábado 17 de Junio, en Plaza Pérez Arregui de Azpeitia (GIPUZKOA)

BLACK ICE

www.facebook.com/BlackIceTributoAcdc

El mejor Tributo a AC/DC del estado

Hay un puñado de bandas en la historia del Rock and Roll que tienen la facultad de romper cualquier barrera generacional. Una de esas formaciones es sin duda, AC/DC. Podríamos decir que su estilo es Rock and Roll a secas, que no es poco. Entre el público de un concierto de AC/DC podemos encontrar gente de todas las edades y afines a cualquier variedad de la música moderna. Esa es la grandeza de la música, que une a gente de cualquier sitio con un único objetivo: disfrutar.

En la formación de Black Ice podemos encontrar esa misma variedad: un estudiante en su primer curso de universidad tocando codo con codo con un maestro, un músico profesional con más de 1000 bolos a sus espaldas, un padre de familia, un rockero de toda la vida… Algunos de ellos se ganan la vida tocando pachanga en orquestas y otros trabajando a turnos. Uno toca en un grupo de Heavy con tintes líricos, otro ha tenido conjuntos de jazz, otro sigue ahorrando para poder comprarse su primer amplificador profesional. Sin embargo, todos comparten algo: el gusto por el Rock and Roll en su forma más visceral, menos maquillada y más directa. Tocando la música de AC/DC, todos suenan de manera sincera, honesta, y transgreden sus diferencias para ofrecer algo compacto y homogéneo: Rock and Roll.

Mientras quede Rock, AC/DC son una de las bandas de referencia sea cual sea tu estilo. Puro Rock, sin maquillaje, sin peluquería, sin nada que no sea esencial. Casi todos los grandes del Rock actual los tienen entre sus mentores, y no hay discusiones en cuanto a su influencia en la historia de la música moderna.

Black Ice, que toma su nombre de uno de los discos de la banda australiana, nace con la idea de unificar diferentes espíritus para compartir lo esencial, lo que todos llevamos dentro. Intentan ser lo más fieles posibles a AC/DC, tratando de transmitir su misma energía en el escenario. En un concierto de Black Ice, el público es uno más, y cada oyente aporta su propia esencia para generar una atmósfera única desencadenada por la música de unos cásicos del Rock.

Sobran razones para realizar un tributo a AC/DC: los rockeros se lo debemos. Pero la razón principal es que es extremadamente divertido.+

INCURSED

www.facebook.com/IncursedOfficial

INCURSED nace en 2007 en Aranda de Duero, pero es al moverse a Bilbao cuando más aumenta la actividad de la banda. Un primer EP en 2009 titulado …Time to Unsheathe Our Rusty Swords, seguido de Morituri (2010), colocan a Incursed en la escena local de folk y pagan.

Fimbulwinter (2012) y Elderslied (2014) daban continuación y estabilidad a su propuesta, ambos álbumes alabados por la crítica nacional e internacional, hecho que les da la oportunidad de tocar en España y Europa con grupos de la talla de Immortal, Eluveitie, Ensiferum, Suidakra o Cruachan.

Es en 2017 cuando, con su futuro cuarto LP y un directo pulido, divertido y contundente, buscan dar el salto de calidad que les coloque con los grandes, después de 10 años de ascendente trayectoria. ¡No les pierdas de vista!

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=amFYOkK6N9k

+

HYRONIKA

www.facebook.com/hyronika

Banda de Rock/Metal, creada por dos de los miembros fundadores de KE+DA, Jon Martinez y Julen Zarranz, con miembros de TC-10, Javi Botello, Sergio Moran y Oskar Gonzalez que unen fuerzas en la primavera del 2013, para darle salida a su forma de sentir la música, y transformarlo en su primer trabajo homónimo en forma de mini-LP de 5 temas, titulado con el nombre de la banda, que vio la luz en febrero del 2014.

Con un intenso directo, en el que además de seguir tocando viejas canciones de KE+DA, hacen sonar sus nuevas composiciones.+

DESIRA

www.facebook.com/Desirataldea

+

MARMOK

Banda local de Rock

HORARIOS:

15:30-17:30 QUEDADA y RUTA

CONCIERTOS:

17:45-18:25 HYRONIKA

18:45-19:25 SINAIA

19:45-20:35 INCURSED

DESCANSO

22:15-23:10 MARMOK

23:30-01:30 BLACK ICE

—————-

EVENTO OFICIAL:

www.facebook.com/events/2833478287711800

II AZPEITIA MOTOR Festibala

www.facebook.com/Azpeitia-MOTOR-Festibala-1751887975091524

DOHAINIK / GRATIS

BLACK ICE

(The best AC/DC Tribute)

+

INCURSED

+

HYRONIKA

+

DESIRA

+

MARMOK

Comentarios

Comentarios