I Guitar Calavera Fest (28 de octubre en Sala Iguana, Vigo)

La Sala Iguana acoge el primer Guitar Calavera Fest

El evento, que se celebrará el próximo 28 de octubre en la icónica sala viguesa, contará con las actuaciones de Tevra, Winter Project y Stoned at Pompeii. Al final del I Guitar Calavera Fest, patrocinado por Ramos Guitars, habrá una jam session a la que se unirán como guitarristas invitados Lucas Fernández (Best Boy), Fran Almodóvar (Supernatural) y Alex Nores (A Roda y Mitic), además de otras sorpresas.

Ocho años después de su creación en Vigo, la revista online Guitar Calavera cumple uno de sus sueños más anhelados: organizar un festival propio que apueste por guitarristas y bandas de Galicia. El I Guitar Calavera Fest tendrá lugar el día 28 de octubre en la Sala Iguana de Vigo, que abrirá sus puertas a las 22:30h. para dar paso a más de 3 horas de música en directo en las que la guitarra será la reina indiscutible de la noche. El festival culminará con una jam session en la que los guitarristas de las bandas cabeza de cartel y varios artistas invitados se unirán para interpretar grandes himnos del rock al más puro estilo G3.

El I Guitar Calavera Fest nace con vocación de consolidarse como un espacio que de voz y amplifique la calidad musical de los guitarristas y bandas emergentes de Galicia y del territorio español. Esta primera edición, patrocinada por el luthier artesanal Ramos Guitars, contará con la actuación de Tevra, que regresa a los escenarios con un rock más contundente; la psicodelia y blues-rock de los vigueses Winter Project y la potencia melódica de Stoned at Pompeii, banda revelación de 2017. No es el primer evento que organiza Guitar Calavera, que ya acogió en enero una masterclass impartida por el guitarrista vizcaíno Robert Rodrigo.

Las entradas para el I Guitar Calavera Fest pueden adquirirse online o en los siguientes puntos de venta: Backstage Guitars, DZetta Music Center, Xtonebox Custom Amplifiers y Discos Elepé. El precio en venta anticipada será de 8€ y en taquilla de 10€. Ya se pueden reservar también packs de entrada + camiseta conmemorativa del festival a un precio de 17€ en el siguiente link. El precio de la camiseta sin entrada será de 12€.

Las bandas del festival

Los coruñeses Tevra serán los encargados de abrir el I Guitar Calavera Fest. La banda liderada por el carismático Loren Tevra (Astarot) está de vuelta con un sonido más fresco e igual de contundente, como demuestra su primer single “Fénix”. Además de su alma máter Loren, Tevra está formado por José Manuel Piedra (batería también en Astarot) y Richi GR (bajo en Golpe Radikal).

Tras Tevra actuarán los vigueses Winter Project, cuyo sonido se caracteriza por una fusión de estilos que van desde el rock psicodélico, el blues rock, el hard rock y el rock progresivo. Así lo certifica su segundo disco, “Paranoid Lullaby”, una ópera rock oscura y ecléctica al más puro estilo Pink Floyd. Formada en 2011 por Jorge Lorenzo (voz y guitarra), hoy completan Winter Project Bru Vidal (bajo), Jorge Guerra (batería) y Pablo Villaverde (guitarra), última incorporación a la banda.

El plato fuerte de esta primera edición será sin duda la actuación de una de las bandas revelación de 2017: Stoned at Pompeii. Los vigueses siguen sorprendiendo al mundo tras la reciente publicación de su primer disco, Ancroidal, en el que exploran el rock psicodélico incorporando riffs contundentes y melodías más propias del metal y el art-rock. Stoned at Pompeii está formada por Adolfo FH (guitarra Cacikes, Wondercovers), Paul Rodga (guitarra), Cristian García (batería) y Antón F. Piru (bajista también en Moon Cresta). Es precisamente esta ambigüedad y variedad de estilos la que hace de Stoned at Pompeii una de las bandas más atractivas y sorprendentes de la escena.

Al término de las actuaciones, varios miembros de Tevra, Winter Project y Stoned at Pompeii se unirán en el escenario de La Iguana para rendir homenaje a varios himnos del rock, con la colaboración de los guitarristas Lucas Fernández (Best Boy), Fran Almodóvar (Supernatural) y Alex Nores (A Roda).

Vídeos:

Stoned at Pompeii: https://youtu.be/SetIUYJ4q8o

Winter Project: https://youtu.be/r5T3K6r5vWE

Tevra: https://youtu.be/dPVfWiFZwOc

