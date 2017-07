Heavy Metal Festival en el mar! 70000TONS OF METAL™: fechas de venta & Primeras 17 Bandas

70000TONS OF METAL, The Original, el crucero de heavy metal más grande del mundo, ha anunciado las fechas de venta de entradas para Survivors y las primeras 17 de 60 bandas para realizar a bordo. La tan esperada octava edición viaja de Miami / Fort Lauderdale, FL a Grand Turk, Islas Turcas y Caicos y regresa del 1 al 5 de febrero de 2018.

Las 17 primeras bandas anunciadas son: AETERNAM, CANNIBAL CORPSE, DARK TRANQUILITY, ENSLAVED, GOATWHORE, EN EXTREMO, INSOMNIUM, KORPIKLAANI, MESHUGGAH, NECROPHOBIC, OBSCURA, OCTUBRE TIDE, RHAPSODY, SEPTICFLESH, SEPULTURA SONATA ARCTICA y WOLFHEART.

70000TONES DE ORO DE METAL Los sobrevivientes (asistentes al festival que han asistido a tres o más veces) podrán comprar entradas a partir del 7 de julio de 2017 a las 12PM EDT (9AM PDT, 18:00 CEST y, respectivamente, 17:00 GMT + 1).

SILVER Survivors (asistentes a una o dos veces) podrán comprar entradas a partir del lunes 17 de julio de 2017 a las 12PM EDT (9AM PDT, 18:00 CEST y, respectivamente, 17:00 GMT + 1).

La fecha de las ventas públicas será anunciada en las próximas semanas en todas las páginas de redes sociales @ 70000tons y en el sitio web oficial de 70000TONS OF METAL.

Los precios de los boletos para el crucero 2018 comienzan en USD 766.00 más impuestos y cargos por persona e incluyen alojamiento a bordo, acceso a todos los espectáculos, comidas, servicio de habitaciones, así como los cargos de puerto y servicio.

“Cada año libro una línea muy diversa tratando de cubrir todos los sub-géneros de Heavy Metal”, dice Andy Piller, El capitán de 70000TONES DE METAL. “La única cosa que es aún más diversa son nuestros supervivientes.El año pasado recibimos Metalheads de 74 (setenta y cuatro!) Diferentes naciones a bordo, haciendo 70000TONS OF METAL verdaderamente se sienten como las Naciones Unidas de Heavy Metal … en el mar! Imagínese tener gente de todo el globo en el mismo barco, el origen, la raza, el idioma, la religión, el estilo de vida, todo eso ya no importa, usted puede sentir la vibración a bordo de que todos son iguales. 70000TONES DE METAL. ”

70000TONS OF METAL es The Original, el crucero de heavy metal más grande del mundo, que cuenta con 60 bandas de Heavy Metal a bordo de un crucero de lujo en cuatro escenarios, incluyendo la mayor estructura de escenario al aire libre del mundo para navegar por los mares.

El Royal Caribbean Independence of the Seas, uno de los barcos de crucero más grandes del mundo, ofrece a sus huéspedes cortesía de cortesía, 22 bares y salones, servicio de habitaciones 24 horas y una gran cantidad de actividades y servicios a bordo.

Con siete ventas consecutivas desde el primer viaje en 2011, este festival de música Heavy Metal de cuatro días y cuatro días de vacaciones en el Caribe ofrece a 3.000 Metalheads una oportunidad única de combinar cara a cara con 60 bandas de heavy metal de clase mundial.

Cada banda toca dos veces y obtienes acceso irrestricto al festival a más de 120 actuaciones en vivo, incluyendo el Jamming with Waters en International Waters All-Star Jam, Meet & Greets con cada banda, íntimos Clínicas y talleres de artistas, sesiones exclusivas para escuchar álbumes y mucho más . Todo esto sin áreas VIP a bordo, hace que parezca que todo el mundo tiene un Backstage Pass. Si eso no es suficiente, los asistentes al festival incluso tienen la oportunidad de explorar su destino de sueño caribeño con excursiones escolares escoltadas por el artista.

Para obtener más información sobre 70000TONS OF METAL 2018, incluyendo fotos, preguntas frecuentes (para reservas, documentos de viaje, pagos, etc.), servicios de buques, detalles de eventos y más, visite 70000tons.com. Invitados y fans también están invitados a unirse a la comunidad 70000TONS OF METAL en Facebook facebook.com/70000tons y Twitter twitter.com/70000tons

