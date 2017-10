Harakiri For The Sky, os recordamos las nuevas fechas

Actualizadas las fechas de la gira de Harakiri For The Sky

Incorporación de Perennial Isolation

La banda austriaca de Post Black Metal Harakiri For The Sky viene a la península con su Trauma Tour 2017 – Part II del 19 al 22 de Octubre, en cuatro fechas exclusivas para todo amante del Metal Extremo más atmosférico.

Los austriacos Harakiri For The Sky estarán presentando su trabajo de estudio, llamado “III: Trauma”, que fue editada por el sello Art Of Propaganda.

Al Trauma Tour 2017 – Part II de Harakiri For The Sky se completa con dos bandas más, los Doomers italianos Shores Of Null, una banda que también presentará en la gira su nuevo trabajo titulado “Black Drapes For Tomorrow”, que han editado con Candlelight/Spniefarm.

En sustitución de Sylvaine, que no pueden viajar para actuar en nuestros escenarios, entrarán en el cartel los catalanes Perennial Isolation, que estarán presentando su nuevo disco, titulado “Epiphanies of the Orphaned Light”, una obra maestra de Black Metal Atmosférico.

A las fechas ya publicadas anteriormente, se ha añadido a la Gira una nueva fecha en Portugalete el 21 de Octubre.

Las fechas de la gira de Harakiri For The Sky son las siguientes:

Ø 19 Octubre – Barcelona – Sala Upload

Ø 20 Octubre – Granada – Sala Petite

Ø 21 Octubre – Portugalete – Sala Groove

Ø 22 Octubre – Madrid – Sala Nazca

Una experiencia en directo Harakiri For The Sky que presenta su video “The Traces We Leave”:

https://www.youtube.com/watch?v=sHYOJaddKhI

Toda la información de Harakiri For The Sky en:

http://facebook.com/HarakiriForTheSky

Toda la información de Shores Of Null en:

http://facebook.com/shoresofnull

Toda la información de los Perennial Isolation en:

https://www.facebook.com/perennialofficial/

