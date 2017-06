Grim Comet este sábado se presenta en Madrid

Grim Comet estarán en Madrid presentando su álbum God Is Dead, Let’s Eat Him

Bajo el nombre Thunder and Lightning, los Grim Comet se embarcaron en una gira por gran parte de la geografía española donde han estado acompañados por la banda de Ciudad Real River Crow.

Entre medias realizaron una gira para acompañar a Manilla Road este mes de mayo por España.

Ahora como colofón de tanto concierto, su gira Thunder and Lightning hará parada en Madrid este mismo sábado 3 de junio, presentando su disco God Is Dead, Let’s Eat Him, que fue lanzado en 2016. Un trabajo que ha consolidado su oscuro y potente sonido, siendo una banda en crecimiento dentro del mundo del Rock y el Stoner Rock.

Este sábado 3 de Junio Grim Comet estará actuando en la Sala La Mala por tan solo 6€ en la Sala La Mala. Acompañando a Grim Comet estarán sus compañeros de gira River Crow y Mad-Era.

Os dejamos su nuevo videoclip del tema Overdriven Reality presente en los sets de Grim Comet:

https://www.youtube.com/watch?v=jEhgzRBJav4

Para más información de Grim Comet puedes visitar:

www.facebook.com/grimcomet

