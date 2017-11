GMM 2018 Primeras confirmaciones y precios de entradas disponibles

¡Estamos orgullosos de anunciar el primer grupo de bandas para Graspop Metal Meeting 2018! Se agregarán muchos más nombres, pero promete tener una alineación especialmente fuerte este año. ¿Has notado que Graspop Metal Meeting va XL en 2018? Eso significa cuatro días de fiesta en el Stenehei en Dessel, del jueves 21 de junio al domingo 24 de junio inclusive.

Las bandas que estarán en #GMM18 son: Guns N’ Roses (Cabeza de cartel el Jueves, 21 Junio), Iron Maiden (hCabeza de cartel viernes, 22 Junio) y Ozzy Osbourne (Cabeza de cartel Domingo, 24 Junio). Pero también estaran: A Perfect Circle, Akercocke, Amaranthe, Anti-Flag, Arkona, Asking Alexandria, Asphyx, At The Gates, Avenged Sevenfold, Blessthefall, Body Count Ft Ice T, Bölzer, Bullet For My Valentine, Carnivore A.D., Emmure, Exodus, Iced Earth, Judas Priest, Killswitch Engage, Knocked Loose, Kreator, Less Than Jake, Limp Bizkit, Marduk, Megadeth, Miss May I, Modern Life Is War, Monuments, P.O.D., Parkway Drive, Pist*On, Planet Of Zeus, Powerflo, Powerwolf, Silverstein, Stone Broken, Stray From The Path, Tesseract, The Darkness, Thy Art Is Murder, Tyr, Underoath, Vader, Vixen, Watain y Zeal & Ardor.

ENTRADAS

Prepárese porque la venta de boletos combinados, tickets combinados XL y GMM tokens comenzará mañana, sábado 18 de noviembre a las 10:00 a.m. También puede reservar una tienda de alquiler o una estancia en Metal Town o Metal Park al mismo tiempo. Los boletos del día se venderán más tarde. ¡Visita Ticketmaster.be and Proximusgoformusic.be!

Cada entrada al festival incluye el acceso a los terrenos del festival y al campamento The Boneyard.

Boleto Combi XL (jueves a viernes, sábados y domingos): 245 €

Boleto Combi (viernes-sáb-dom): 205 €

VIP Combi ticket XL (jueves a viernes y sábados): 369 €

Boleto VIP Combi (viernes-sáb-dom): 329 €

Los precios de las entradas incluyen todas las tarifas.

Si compra un boleto combinado XL (VIP o estándar), es bienvenido en la zona de intercambio de boletos y en el campamento de Boneyard el jueves 21 de junio a partir de las 9:00 AM. Los terrenos del festival abrirán el jueves a las 12 del mediodía. Las primeras bandas en el escenario principal tocarán alrededor de las 4:00 PM. Si compra un boleto combi regular (VIP o estándar), puede venir desde el viernes a las 8:00 a.m. (no el jueves). El jueves 21 de junio, solo podrá ingresar al recinto del festival y a The Boneyard con un boleto combi XL, un VIP combi ticket XL o un boleto de un día para el jueves. Le avisaremos cuando comencemos a vender boletos de un día.

GMM TOKENS

Los alimentos y bebidas en el festival se pagan con tokens de GMM. Una ficha GMM cuesta € 2,85 en el festival. Solo cuestan 2,50 € por pieza cuando se compran por adelantado. Consejo de Skully: aprovecha esta oferta y compra tus tokens por adelantado. Si compras 40 fichas GMM recibirás una copa GMM 2018 gratis.

ALOJAMIENTO

¿Buscando un lugar para recuperar el aliento entre actuaciones? Eso es comprensible porque GMM es varios días de violencia musical seria. Ofrecemos tres opciones: The Boneyard se encuentra junto al recinto del festival, Metal Town está a pocos kilómetros del festival, y Metal Park está en el medio del bosque y tiene un paraíso acuático subtropical en el patio trasero.

Comentarios

Comentarios