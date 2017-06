GIZMODROME, nueva All-Star-Band con Steward Coperland, Mark King, Adrian Belew y Vittorio Cosma

“Strange Things Happen” es el título de una de las canciones que contendrá el álbum debut de Gizmodrome.

Han sucedido cosas realmente importantes en el estudio, cuando cuatro talentos esenciales en el mundo de la música se reunieron para crear uno de los álbumes más emocionantes y versátiles del 2017.

Gizmodrome es una “All-Star-Band” de alto voltaje formada por Stewart Copeland (The Police), Mark King (nivel 42), Adrian Belew (ex King Crimson, David Bowie, Frank Zappa y Talking Heads) y Vittorio Cosma(que tocó con las leyendas prog italianas PFM y con una impresionante lista de estrellas italianas e internacionales).

Su álbum debut homónimo será lanzado en todo el mundo por earMUSIC el 15 de septiembre de 2017 .

En días de “grabación de larga distancia”, donde los músicos envían sus archivos por correo electrónico y graban discos sin haber estado nunca en el mismo lugar, Gizmodrome comenzó con un enfoque muy opuesto: la emoción de la vieja escuela de cuatro músicos en la sala de ensayo!

Stewart Copeland, que es conocido por su excepcional estilo en canciones que cambiaron el pop rock para siempre, es obviamente el talento salvaje detrás de la batería, pero en esta ocasión, también toma la delantera como el cantante principal en casi todas las canciones de este disco y es el punto de partida de una visión igualmente capitaneada por las melódicas líneas vocales de Mark King y el extravagante estilo de Belew para hacer de cada canción una obra maestra.

Uno se preguntaría cómo dos músicos estadounidenses podrían terminar formando una banda con un músico inglés y un músico italiano …

Stewart Copeland explica: “Vittorio y yo hemos estado tocando juntos en Italia durante años, pero la cosa se puso seria cuando Adrian y Mark se unieron a nosotros durante 15 días de salvaje creatividad en un estudio de grabación en Milán. Si juntas a los chicos adecuados en una sala de ensayo, “cosas extrañas” definitivamente suceden”.

“Stewart me envió un mensaje de texto y me preguntó si me apetecía unirme a él ya algunos de sus amigos en un estudio en Milán”, recuerda Mark King, “y al poco, me encuentro golpeando con líneas de bajo a sus feroces ritmos de batería, junto a Mr. Adrian Belew y disfrutando de sonidos que nunca había escuchado antes, y Vittorio que de alguna manera siempre lo hace todo”.

Adrian Belew añade: “Gizmodrome me sorprendió totalmente. Fui a un estudio en Italia sin saber qué esperar y al final del día uno de grabación sabía dos cosas: la química musical era increíblemente emocionante y nos estábamos divirtiendo increíblemente “.

“Pop Progresivo” podría ser una definición que sumaría todos los elementos de Gizmodrome, pero probablemente no haría justicia a las guitarras de rock salvajes de Adrian Belew ni a los imaginativos y poéticos teclados de Vittorio Cosma.

Una cosa es segura: Gizmodrome es un proyecto impredecible y pionero.

“Gizmodrome me llevó de vuelta a la ilusión de hacer música que tenía a los dieciséis años”, dice Vittorio. “Sólo una banda y un garaje con las paredes cubiertas con los carteles de todos mis héroes de la música. ¡Sólo que ahora soy yo el que sale en los carteles! “

“Gizmodrome” ha sido producido por Claudio Dentes, un productor impresionante que podría describirse como la versión musical de Dr. Brown en“Back To The Future”, responsable de algunos de los éxitos más creativos de la producción italiana de los últimos 30 años.

