Garage Sound Fest :: Horario y novedades (Little Garage para los peques y una auténtica American Party)

VIERNES 14 DE JULIO 17:00 APERTURA PUERTAS

17:20 – 18:00 NEON DELTA

18:15 – 18:55 TAX THE HEAT

18:55 – 19:15 ESPECTÁCULO KSB MINIMOTOS

19:15 – 20:00 SHAWN JAMES AND THE SHAPESHIFTERS

20:00 – 20:20 CAR SHOW

20:20 – 21:20 THE ANSWER

21:20 – 22:05 ESPECTÁCULO FREESTYLE

22:05 – 23:35 THE DARKNESS

23:35 – 00:15 ESPECTÁCULO FREESTYLE

00:15 – 01:30 DIOS SALVE A LA REINA (interpreta a QUEEN)

01:30 – 02:00 FUEL GIRLS + ROCK DJ

02:00 – 03:00 MUSTASCH

3:00 FIN

SÁBADO 15 DE JULIO 13:30 APERTURA PUERTAS

14:00 – 15:30 FOLSOM

14:30 – 16:00 AMERICAN PARTY

16:00 – 16:50 CAR SHOW

16:50 – 17:30 LOS BRAZOS

17:30 – 18:15 BIKE SHOW

18:15 – 19:00 BARBE-Q-BARBIES

19:00 – 19:15 ESPECTÁCULO KSB MINIMOTOS

19:15 – 20:15 TERRORVISION

20:15 – 20:45 ESPECTÁCULO FREESTYLE

20:45 – 21:45 UGLY KID JOE

21:45 – 22:30 ESPECTÁCULO FREESTYLE

22:30 – 00:00 EXTREME

00:00 – 00:40 PREMIOS BIKE & CAR SHOW

00:40 – 01:40 THUNDER

01:40 – 02:00 FUEL GIRLS + ROCK DJ

02:00 – 03:00 NASHVILLE PUSSY

3:00 FIN