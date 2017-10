FULL METAL MOUNTAIN: 5 nuevas bandas confirmadas para la fiesta de invierno 2018!

Full Metal Mountain entra en la tercera ronda en 2018 y la alineación está creciendo: ¡hoy podemos anunciar 5 nombres más para las vacaciones más difíciles de deportes de invierno en Europa!

Al hacer esto, estamos ampliando el espectro musical de nuestro programa con algunos matices más. ¡Muchos otros actos están siendo finalizados y la venta de boletos ya está en progreso!

Hämatom

¡La autoridad alemana del metal Hämatom está lista para el rock! Los cuatro rockeros lanzarán su nuevo y muy esperado álbum, Biest der Freiheit el 26.01.2018. ¡Se espera que el álbum arranque el éxito de las bandas una vez más!

La banda ya estaba rockeando con nosotros en el estreno de Full Metal Mountain y ahora volverán con nuevo material. ¡Estamos deseando que llegue!

Betontod

Además, el punk rocker de Betontod está nadando en una gran ola de éxito que no parece desgarrarse. La banda mezcla canciones críticas para la sociedad con himnos de la fiesta rockera y una producción gorda. ¡Sus shows en vivo siempre son fantásticos y estamos listos para rockear con ellos!

Elvenking

Melodic Power Metal made in Italy – Elvenking está sacudiendo la escena desde 1997. La banda refina sus elementos Power Metal con Folk Metal y cubre una amplia gama de temas temáticos. Desde temas emocionales clásicos como el amor hasta la fantasía y el folclore, todo está allí.

El último trabajo de la banda se llama “Secrets Of The Magick Grimoire”, se lanzará el 10 de noviembre y promete ¡genial!

John Diva & The Rockets Of Love

Buscando la próxima fiesta? ¡No busques más, John Diva está en la ciudad! La Sensación Glam / Hair-Meta está dedicada a las mejores canciones de su género y sus conciertos son fiestas deslumbrantes.

Razor Punch

¡Los recién llegados al norte de Alemania de RazorPunch ganaron el concurso de bandas de RADIO BOB! en el Kieler Woche. ¡Su premio principal es un tragamonedas en Full Metal Mountain y es más que merecido! Los rockeros duros están de gira por el norte de la República Federal desde 2011 y ganaron mucha experiencia desde sus inicios. ¡Ahora es el momento de las montañas!

Damos la bienvenida a los recién llegados y ya estamos preparando los próximos actos para el próximo festival. ¿Ya tienes un boleto para 2018? Get yours now!

Más información sobre Full Metal Mountain está disponible en www.full-metal-mountain.com.

Comentarios

