FIVE FINGER DEATH PUNCH revela un nuevo vídeo para el tema “AIN’T MY LAST DANCE”

La banda de rock duro Five Finger Death Punch, de Estados Unidos, ha revelado hoy un nuevo video para el sencillo “Is not My Last Dance”, tomado de su álbum “Got Your Six”.

“Pensamos que esta era la canción perfecta para hacer frente a los rumores que circulan por ahí.Ivan está haciendo muy bien y la banda está disparando en todos los cilindros.No sólo no es este nuestro” último baile “, sino como nos estamos preparando para el europeo tour, estamos poniendo en marcha una muesca y la construcción de nuestro espectáculo más grande hasta la fecha “, dice Zoltan Bathory, miembro fundador y guitarrista de Five Finger Death Punch.

El próximo paso será la gira europea, un verdadero choque de los titanes, con Five Finger Death Punch uniéndose con las famosas leyendas europeas In Flames para co-encabezar lo que promete ser la gira de rock más grande y emocionante del otoño / Invierno 2017. Esto marca la primera vez que estos dos juggernauts han unido fuerzas en el camino juntos, y es un “no se puede perder” momento para el género y los aficionados en general. La caminata toma arenas en Europa y el Reino Unido a partir de noviembre, deteniéndose en la mayoría de las ciudades importantes, y concluyendo el 21 de diciembre en el Wembley Arena de Londres.

Spotify y Live Nation que han presentado la gira, se han unido a Five Finger Death Punch ya In Flames para una asociación de viajes únicos con pre-ventas exclusivas, paquetes y contenido de ambas bandas. Para ofertas VIP exclusivas, vaya a fivefingerdeathpunch.com y http://inflames.seetickets.com/tour/in-flames

Zoltan Bathory, guitarrista de 5FDP, comentó: “Acabamos de tocar todos los festivales europeos y tuvimos un tiempo increíble.Como estas masivas multitudes cantan a lo largo de cada palabra de las letras, parece que Europa se está convirtiendo en la segunda casa de Five Finger Death Punch. No podemos esperar a volver este otoño y especialmente con In Flames, que es una de mis bandas favoritas, algo especial para ver … “.

El apoyo en fechas seleccionadas de la UE y todas las fechas del Reino Unido de la gira viene de Of Mice & Men. La banda con sede en Orange County, California, regresó recientemente con dos nuevas canciones, “Back To Me” y “Unbreakable”, a través de Rise Records.

TOUR DATES:

11/9 Moscow (RU) Stadium Live

11/12 St. Petersburg (RU) A2 Arena

11/18 Oslo (NO) Spektrum

11/20 Copenhagen (DK) Royal Arena

11/26 Prague (CZ) Forum Karlin*

11/28 Zurich (CH) Hallenstadion*

11/30 Padova (I) Geox Theatre*

12/5 Luxembourg (LUX) Rockhal*

12/11 Madrid (S) Wizink Centre

12/12 Barcelona (S) Sant Jordi Club

12/14 Antwerp (B) Lotto*

12/15 Amsterdam (NL) AFAS Live*

*With Of Mice & Men WEBSITE | FACEBOOK | TWITTER

