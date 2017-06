Five Finger Death Punch anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en diciembre junto a In Flames y Of Mice And Men

Tras el arrollador paso de Five Finger Death Punch por el festival Download de Madrid, la banda confirma dos conciertos el próximo diciembre en Barcelona y Madrid junto a In Flames y Of Mice And Men. El anuncio lo ha hecho la propia banda al terminar su directo en el escenario principal delDownload y será en los próximos días cuando se puedan conseguir las entradas.

Pese a los cambios que ha sufrido la banda desde sus inicios en 2005, Five Finger Death Punch sigue su carrera imparable. Referentes del Groove Metal y del Heavy, son cabeza de cartel de los principales festivales internacionales durante este verano.

Junto a ellos nos visitará In Flames, banda sueca de death metal melódico considerada pionera y gran influencia del género, que también realizó un impecable directo en esta edición del Downloadmadrileño. Han vendido más de tres millones de discos y su crecimiento ha sido meteórico desde que saliesen de la escena underground sueca. Completando el cartel estarán Of Mice And Men, banda estadounidense de post-hardcore que será el perfecto arranque de una noche de metal épica.

Será en los próximos meses cuando se embarquen junto a In Flames y Of Mice And Men en una potente gira que les traerá a España en dos fechas: el 11 de diciembre en el Ring WiZink Center deMadrid; y el 12 de diciembre en el Sant Jordi Club de Barcelona.

La preventa de entradas está activa desde hoy, 26 de junio, en livenation.es; y mañana, 27 de junio,se podrán adquirir las entradas en todos los puntos de venta habituales: livenation.es,ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC, Carrefour y Halcón Viajes).

11 de Diciembre – Ring WiZink Center, Madrid

12 de Diciembre – Sant Jordi Club, Barcelona

