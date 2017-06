El Festival Cruïlla es el festival de verano por excelencia de la ciudad de Barcelona.

40 conciertos en 3 días, 5 escenarios situados muy cerca del mar, zonas de restauración con opciones culinarias de todo el mundo, espacio de DJs, zonas chill out para descansar, un mercado de autor con productos de proximidad, actividades lúdicas para toda la familia…

Todo esto y mucho más lo encontrarás en un espacio amplio, agradable y adaptado, con distancias cortas entre escenarios y un ambiente intergeneracional inmejorable.

¡Un festival familiar, amable y sin aglomeraciones!

La edición 2017 se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio en el recnto del Fórum, actuaran artistas como Jamiroquai, Pet Shop Boys, Die Antwoord, The Prodigy, Ryan Adams, Little Steven, The Lumineers… ¡y muchos más! >>Ver todos los artistas

Otros datos del Cruïlla que te pueden interesar:

Menores de edad en el Cruïlla

El Cruïlla no es un festival para niños pero sí los incluye. Por eso desde este año los menores hasta 15 años (inclusive) pueden asistir al festival de manera gratuita si vienen acompañados por la madre, el padre o el tutor legal. Toda la información necesaria la encontrará aquí.

Los menores entre 16 y 18 años tendrán que pagar la entrada y pueden acceder al recinto sin acompañamiento ni autorización.

Movilidad reducida

El recinto del Fórum está adaptado para personas con movilidad reducida. Junto a las torres de sonido / luz de cada uno de los 5 escenarios hay una zona reservada para que la persona y un acompañante puedan disfrutar de los conciertos de la manera más cómoda posible.

El acompañante puede beneficiarse de un descuento del 50% en su entrada. Sólo tienes que enviarnos un email a festival@cruillabarcelona.com y te comentamos los pasos a seguir.

Descuentos para grupos

¡La música se vive mejor en compañía! Por esta razón, si reúnes un grupo de 10 personas os beneficiaréis de un descuento del 15% en cada una de las entradas.

Consulta todas las condiciones en este link. ¡Cuanto más seamos, más reiremos!

Estamos deseando disfrutardel Festival Cruïlla contigo . ¿Te lo vas a perder?

Comentarios

Comentarios