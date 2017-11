Exclusiva para España: Stray Train y su nuevo vídeo Heading for the Sun

Después de haber tocado en varios festivales en toda Europa e incansablemente girando con grupos de rock retro como Blues Pills y Kadavar en la promoción de su aclamado álbum “Monkey”, la eslovena máquina de vapor de rock pesado Stray Train ahora presenta “Heading For The Sun”, su primera video oficial. La canción está tomada de su próximo segundo álbum “Blues From Hell” (24 de noviembre de 2017) y la representa como ninguna otra, como señala el guitarrista Boban Milunovic:

“Rumbo al sol es una canción sobre el amor incondicional. En tiempos negativos como estos, las palabras de Lennon” Todo lo que necesitas es amor “, parecen ser más importantes que nunca.

Cuando comenzamos a trabajar en nuestro nuevo disco, el riff de apertura de esta canción de alguna manera se destacó. Representa nuestro nuevo álbum en todos los aspectos musicales y tiene todos los ingredientes que hacen que la música de Stray Train sea lo que es. Huelga decir que estábamos bastante seguros de inmediato, esta va a ser la canción para el primer video de la banda.

La idea del video en sí fue espontánea y dado que Luka (voz) es un apasionado creador de bicicletas personalizado, fue bastante lógico contar con una historia que visualice y respalde la letra “.

No solo el video fue personalmente gratificante, también se convirtió en una experiencia espiritual para la banda:

“Grabamos este video cerca de Split (Croacia) con una directora muy talentosa llamada Marcela Zanki. Le dimos la idea básica y todo lo demás es trabajo de Marcela. A nivel espiritual, la ubicación no podría haber sido mejor. Una vez que llegamos allí a las 7:00 en esa extremadamente calurosa mañana de septiembre nos dimos cuenta de que en este mismo sitio, no hace mucho tiempo, dos grupos étnicos y religiosos diferentes estaban peleando entre sí en una guerra inútil pero sangrienta. No estaba planeada en absoluto, pero ahora el video muestra un significado simbólico más profundo para la banda también “.

“Blues From Hell” se lanzará a través de SAOL el 24 de noviembre y estará disponible como CD, doble vinilo y descarga digital.

