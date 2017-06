Esta semana llega a España el hard rock potente y descarado de los australianos Tequila Mockingbyrd y Massive

Sin limón. Sin sal. No hay excusas. Las Tequila Mockingbyrd llegan desde Melbourne para dar un golpe en la mesa de la escena rock mundial con su sonido explosivo y su actitud provocadora. Ellas son Estelle Artois (Voz Principal, Guitarra), Jess Reily (Bajo, Coros) y Josie O’Toole (Batería, Coros). La banda se está dando a conocer rápidamente por sus incendiarios conciertos repletos de hard rock y punk rock, un arsenal de riffs pegadizos y unos coros memorables. En directo, Tequila Mockingbyrd nos bombardea con auténticos himnos de fiesta como ‘Good Time’ y su oda disco-punk al icónico Esplanade Hotel de Melbourne ‘Never Go Home’, luego nos seduce con composiciones más pesadas como ‘I Smell Rock n Roll’ y ‘Everyone Down’.

Desde su creación en 2012, el trío ha girado por Australia varias veces y se ha ganado a pulso el abrir grandes conciertos internacionales como Cherie Currie de The Runaways y el icono del punk Richie Ramone, actuando tamién con el haciendo su versión del clásico de los Ramones ‘Somebody Put Something on my Drink’.

A finales de 2015, los T-Byrds extendieron sus alas internacionalmente por primera vez, teniendo el honor de visitar el Middle Esat en un “Tour of Duty” patrocinado por el gobierno para entretener a las tropas. Su álbum de debut “Fight and Flight” fue lanzado el 20 de mayo de 2016 en Australia / Nueva Zelanda y entró en el número 10 en las listas australianas. “I Smell Rock n Roll” fue declarado como “Track of the Week” por Team Rock y fue reproducido constantemenet en la estación de rock más grande del Reino Unido, Planet Rock. También permitió a las chicas realizar un importante concierto en la estación de rock comercial más importante de Australia, Triple M.

El álbum se lanzó a nivel internacional a principios de 2017 después de la reubicación del trío en el Reino Unido en septiembre de 2016. Ciertamente han llegado al viejo continente y lo están recorriendo en profundidad con una gira de más de 40 días por el Reino Unido y Europa, incluyendo apariciones en Hard Rock Hell y Planet Rock Stock, además del UK / Irlanda Tour con Richie Ramone. Que se pare mundo!!! Estos pájaros no pueden estar enjaulados!!!

“Eso es increíble; esas chicas son puro talento … qué voz … ¡Me encanta! “- Lzzy Hale, Halestorm

“Jodidamente festivo y muy entretenido” – Classic Rock Magazine, Reino Unido

“Esto es simplemente fantástico” – Darren Redick, Planet Rock Radio

No conoces a Massive??? un monstruo musical australiano de 8 patas no apto para débiles de oído.

Nacidos de las calles de Melbourne en 2012, Massive es un motor volátil de puro hard rock abastecido por adrenalina, cerveza y unas ganas de fiesta difícilmente comparables. Estos cuatro tíos son conocidos por viajar miles de millas a través del desierto para arrasar en sus conciertos, destrozar cuellos y echar los restos a los perros callejeros como final de su actuación.

Con dos discos llenos de rock & roll bajo sus cinturones y una actitud que no deja indeferente a nadie, Massive sabe cómo enganchar a una multitud con su frenesí anárquico. Son pura energía, no hacen prisioneros, pura actitud repleta de rock & roll con suficiente fuerza G para derrivar un edificio.

Acércate a uno de sus conciertos y descubrirás lo que es MASSIVE!!!

Aquí os dejamos las fechas de este fantástico par de bandas australianas por España:

27 mayo de 2017: Doka Antzokia (San Sebastían)

28 mayo de 2017: El Zagal (Aldeamayor de San Martín)

29 mayo de 2017: Sala BNS (Santander)

30 mayo de 2017: Pub Leño (Malpica)

1 Julio de 2017: Piscinas Jiménez de Jamuz (León)

2 Julio de 2107: Salason (Cangas do Morrazo)

