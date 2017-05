END OF GREEN Nos revela información sobre su nuevo álbum

Oscuro. Ruidoso. END OF GREEN. La banda de rock oscuro más fuerte de Alemania ha encontrado su propio punto de vista en el cosmos de la música y una vez más han lacerado sus lesiones para su próximo esfuerzo Void Estate. END OF GREEN provienen de un mundo propio; Ninguna otra banda es capaz de visualizar el aislamiento en medio de la belleza con tal poder de perforación del oído y después de 25 años de agonía lanzan el opus número nueve a cabo el 18 de agosto de 2017 a través de Napalm Records!

Entonces, ¿qué más se puede esperar de VOID ESTATE?

En el interior de un laberinto de Goth, Doom, Metal, doloroso alternativo y profundamente arraigado dolor, que están desesperados por encontrar esperanza. Michelle Darkness canta sobre el envejecimiento, la pérdida y la soledad. Cada nota está agarrada por la nostalgia y en algún lugar de estas altas melodías brilla una chispa de optimismo; Un rayo redentor de esperanza albergado en líneas melódicas de gancho.

Void Estate track listing:

01. Send In The Clowns

02. Dark Side Of The Sun

03. The Door

04. Head Down

05. Crossroads

06. The Unseen

07. Dressed In Black Again

08. Mollodrome

09. Worn And Torn

10. City Of Broken Thoughts

11. Like A Stranger

12. Leave This Town (Bonus Track)

Void Estate available formats:

2CD Digipak (CD+DVD)

2LP Gatefold

Digital Album

The 2CD Digipak comes with a DVD and very special END OF GREEN acoustic show at PBHF Club in Berlin 2016! The DVD track listing reads as follows:

01. Demons

02. Hurter

03. Under The Sway

04. Let Sleeping Dogs Lie

05. Slaves

06. Goodnight Insomnia

07. Final Resistance

08. Pain Hates Me

09. Crossroads (Calvin Russel Cover)

10. Dying In Moments

11. Ghostdance

12. Weakness

13. Head Down

14. Death In Veins

15. Tragedy Insane

16. Sunday Mourning

17. Nice Day To Die

