En un mes MR. BIG junto a THE ANSWER y FASTER PUSSYCAT en noviembre. MR. BIG lanza “Defying Gravity” este próximo mes de Julio; noveno disco de la banda que une los talentos de Paul Gilbert, Eric Martin, Billy Sheehan y Pat Torpey a la batería ya que, si bien para la gira tendremos a Matt Starr dados los ya conocidos por todos problemas de salud de Torpey, la banda no ha dudado ni por un momento en contar con el inestimable Pat.

Mr. Big lanzó su octavo álbum de estudio The Stories We Could Tell el 30 de septiembre, 2014 a través de Frontiers Records, producido por Pat Regan, quien regresa como productor por primera vez desde Get Over It. Pat Torpey no pudo tocar en ese disco, debido a que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson.1 Pat Torpey, que no podía tocar la batería en el disco, la banda trbajo con un con un programador de tambor. La banda confirmó que para la próxima gira mundial será Matt Starr el reemplazo de relleno para Pat Torpey, quien también es el baterista de Ace Frehley (Kiss).

Defying Gravity reúne la melodía y ritmo propio de Mr. Big en temas como “Damn I’m in Love Again” y la nostalgia de “1992”, que rememora los grandes éxitos vividos con temas clásicos como “To Be With You”.

Y les veremos junto a THE ANSWER y FASTER PUSSYCAT, bandas que completan un inmejorable cartel.

Los británicos The Answer fueron galardonados en 2006 con el premio a Mejor Nueva Banda de Rock británico en los Classic Rock Awards, y no por casualidad. No puedes dejar de escuchar su maravilloso álbum “Solas”, ¡te sorprenderán!

Por su parte, Faster Pussycat aportan la nota de frescura canalla a esta ya de por sí interesantísima gira. Una banda proclamada como “los reyes del Sleaze Rock” que te dejará KO en directo.

En un mes MR. BIG junto a THE ANSWER y FASTER PUSSYCAT en noviembre

Jueves 9 de Noviembre, 18:30 hrs.

Sala Razzmatazz 1 (Barcelona)

Anticipada: 35€ / Taquilla: 40€

Venta de Entradas: Revolver, Pentagram, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

Viernes 10 de Noviembre, 18:30 hrs.

Sala La Riviera (Madrid)

Anticipada: 35€ / Taquilla: 40€

Venta de Entradas: Escridiscos, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

Más información y entradas: Madnesslive

Comentarios

Comentarios