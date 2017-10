En Exclusiva para España el debut de los islandeses KATLA Móðurástin en Stream

KATLA “Móðurástin”, su nuevo álbum sale a la venta este viernes 27 de Octubre. Pero ya lo tenéis en exclusiva para España en Stream en nuestro sitio web.

Su pagina oficial es http://katlaiceland.bandcamp.com/ y el disco se puede reservar en: http://smarturl.it/katla-modurastin.

Sus dos miembros nos comentan acerca del disco y nos revelan sus secretos:

Móðurástin, o (el) Amor de la Madre podría ser un título extraño para un álbum de metal, pero ¿qué es más fuerte que el amor de una madre? Nada. No odio, no lujuria, no avaricia. Nada. Móðurástin es la culminación de todo lo que Einar y yo hemos hecho antes en varias bandas. Estuvimos muy conscientes de darle a Katla. su propio sonido y estilo, experimentando con cosas nuevas como sintetizadores retro 80 e incluso paisajes sonoros edm / idm (en gran parte gracias a nuestro productor Halldór Á. Björnsson del épico electro dúo LEGEND) mientras sigue dibujando los cimientos atmosféricos de metal / rock que hemos construido las últimas dos décadas. Volver a nuestras raíces negro metalizado para un par de canciones fue algo que vino a nosotros de forma natural a la vez que mantuvimos un sentimiento pegadizo de rock’n’roll con una atmósfera doom en general. Creemos que hemos logrado darle a cada canción su propio carácter y, al mismo tiempo, mantener una interconectividad general. A pesar de ser un multiinstrumentista, Einar compone principalmente en una guitarra, con algunas ideas, pero aun así tratamos de no tener la música demasiado impulsada por la guitarra, sin dejar que un solo instrumento se hiciera cargo. Usar (en su mayoría) voces limpias en lugar de los típicos gritos de metal agrega otra capa de melancolía a la música. Katla. se trata de crear una atmósfera en lugar de simplemente la fuerza de metal contundente. Líricamente, el álbum toca algunos temas que de alguna manera parecen conectarse. El propio abismo de la mente, el anhelo de verano durante la oscuridad del invierno y su eventual regreso en primavera, y sobre todo la dura lucha por la supervivencia allá arriba, en el helado norte. Pero la vida del individuo no siempre prevalece. Hreggur cuenta la historia de los sombríos marineros que a menudo se encuentran en el áspero océano Atlántico norte alrededor de Islandia, y desafortunadamente todavía lo hacen ocasionalmente. La canción que da título al título, Móðurástin (Amor de la madre) indudablemente cuenta la historia más morbosa de todas. Trata de la arcaica transgresión islandesa de las madres que dejan a sus hijos recién nacidos en el desierto implacable, para sucumbir a los elementos. Una manera espantosa de ir por un pequeño ser vulnerable.

Pero estos asesinatos no fueron cometidos por odio, al contrario. Por ejemplo, las mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio a menudo se ven obligadas a “sacar al niño” o arriesgan la pena, y en la historia de los forajidos Fjalla Eyvindur y Halla, una madre, después de cantar a su hijo la canción de cuna más bella, arroja al niño en una cascada en lugar de caer en manos del enemigo. El acto de filicidio debe, por lo tanto, evocar una mezcla de los sentimientos más fuertes que un ser humano puede experimentar. No hay necesidad de odio cuando tienes ese tipo de amor. Estamos muy orgullosos del hecho de que pudimos mantener muchos aspectos de la producción en la familia, por así decirlo. Trabajamos nuevamente con el ingeniero / equipo de producción de Leigh Lawson y Halldór Á. Björnsson, que había trabajado previamente con nosotros en nuestro Ferðalok 7 “ep. El álbum también presenta las interpretaciones vocales de la hermana de Einar, Sylvia Guðmundsdóttir, que asume el papel de madre separada y mi bisabuela Laugheiður Jónsson. Su parte se grabó en 1934 y yo No estoy seguro de que haya visto venir esto, jaja. Sorprendentemente, su canción Hvað Syngur Litli Fuglinn (Lo que canta el pajarito) se relaciona perfectamente con la canción principal, donde la madre se refiere a su hijo como su pájaro cantante.

Además, toda la obra de arte fue realizada por la propia banda, con la escritura propia de Einar y el diseño y la fotografía fueron hechos por mí. Me inspiro en mi fotografía y mis letras, casi de la misma fuente, por lo que todo cierra completamente el círculo y se juntan perfectamente al final.

-Guðmundur

‘Móðurástin’ fue un título que me tomó varios días después de que Gummi lo sugiriera. Pero a medida que nuestro concepto comenzó a tomar forma, comenzó a tener sentido. El hilo conductor del álbum es la familia, los vínculos, la vida y la muerte, entrelazados con la naturaleza implacable de nuestro país. El amor y el sacrificio de la madre nos ha mantenido a lo largo de generaciones como una nación en la pobreza y en condiciones extremas como la hambruna, el hambre y el frío.

La variedad de nuestras canciones es lo que más me agrada y cómo todos se pertenecen entre sí. El álbum comienza, ya que podría estar dirigiéndose a algún tipo de metal Doom, pero luego cambia continuamente de rumbo hasta el final. Esto es como un pequeño atisbo o reflejo de la vida misma y de todos los cambios y giros inesperados que no puede prever. Las canciones deben poder ser independientes por sí solos, por supuesto, pero siguen siendo solo piezas individuales del viaje que este álbum en su conjunto es para mí, y con suerte, más personas. La fotografía que Guðmundur vincula con la música y la letra es algo que completa la imagen general. Si alguna vez tiene dudas, ahora queda claro qué es Katla. es sobre.

-Einar

